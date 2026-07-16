Grindeanu vrea să strângă o majoritate în jurul PSD: „Voi încerca să adun cele 233 de voturi necesare. Am o doză de optimism”

Sorin Grindeanu. sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că nu are în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru a trece un guvern prin Parlament, dar că lucrează la strângerea unei majorități în jurul PSD și că se așteaptă la un deznodământ până la finalul verii.

„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment, PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru o majoritate în Parlament, dar nici ceilalţi nu o fac. Noi suntem cel mai aproape în a face acest lucru, am speranţa că în următoarele săptămâni vom putea să avem această majoritate astfel încât să avem un guvern stabil, aşa cum îşi doresc românii, şi să nu mai trăim cu un prim-ministru care ne spune la fiecare cinci minute că vrea să plece, dar nu pleacă", a adăugat Grindeanu.

„Nu am încă numărul necesar”

Întrebat cât se mai poate sta în actuala situație și dacă soluția rămân alegerile anticipate, liderul social-democrat a răspuns că ar vrea să se întâmple asta cât mai repede.

„Eu îmi doresc și fac tot ceea ce pot să avem un guvern cât mai repede. Sper să am succes din acest punct de vedere. În acest moment, pot să spun că nu am încă numărul necesar, adică minimum 233 de voturi în Parlament prin care să arăt că pot trece un guvern. Dar asta nu înseamnă că în zilele și următoarele săptămâni nu voi încerca să strâng acest număr, astfel încât să avem un guvern stabil. Mi-aș dori” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Întrebat despre aritmetica parlamentară – variantele fiind un guvern cu AUR sau ruperea unei părți din PNL –, Grindeanu a indicat unde vede obstacolul.

„Cei care doresc în continuare să țină așa de scaune și să păstreze această stare proastă vor continua să dinamiteze orice încercare de a forma un nou guvern. Așa cum au făcut luni la Cotroceni, când UDMR-ul și minoritățile au venit cu propuneri rezonabile, cu care noi am fost de acord, și pe care le-au respins PNL și USR. Așa că, eu sunt, să știți, am o doză destul de mare de optimism că vom putem face un guvern la sfârșitul acestei veri”, mai spune liderul social democrat.

Anticipatele, „o soluție pe care nu am exclus-o niciodată”

Grindeanu nu respinge scenariul alegerilor anticipate, dar spune că nu este unul de dorit.

„E o soluție pe care eu n-am exclus-o niciodată, și nici PSD-ul, care e tot timpul constituțional; este pe masă, poate să existe. Nu e neapărat benefică și chiar mă uitam inclusiv aseară la dumneavoastră la post și s-au prezentat foarte multe argumente, și aseară și cealaltă seară, de ce România n-ar avea nevoie. Dar nici nu putem să excludem acest scenariu. Nu e de dorit, dincolo de procentele pe care le ia un partid sau altul, asta este democrația. Dacă românii votează într-un mod sau altul, astea sunt regulile democratice și trebuie să le respectăm. Vorbesc de celălalt aspect, ce e legat de starea economiei, de instabilitate și așa mai departe. Dar, sincer vă spun, nu trebuie exclus. Dar și dacă se ajunge la aceasta, nu e un scenariu de dorit” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Întrebat dacă îi va propune el președintelui declanșarea anticipatelor, a răspuns: „Eu cred că nu trebuie să-i propun. Domnia sa știe foarte bine, și a dovedit în acest an că știe foarte bine prerogativele și știe ce are de făcut. Nu trebuie să îi spun eu”.

Cea mai relevantă nuanță pentru aritmetica unei viitoare majorități privește AUR. Grindeanu recunoaște că formațiunea condusă de George Simion e prima în sondaje și nu închide complet ușa unei guvernări cu AUR.

„Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40%. Oricum, dublu față de alegerile anterioare. Deci, astăzi, radiografia – că peste o săptămână e altceva – radiografia astăzi este aceasta, în care pe primul loc este AUR. Este un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar acești hashtagi. Eu spun așa: atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Păi e țara lor și e decizia lor! Așa că eu nu exclud din contră, am respect pentru votanți și pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri, și nu vreau să particularizez. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Ba chiar din contră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul, ceea ce susține și Uniunea Europeană, și NATO, și partenerul strategic SUA. Și atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Sesiune extraordinară pentru legile din PNRR

Grindeanu spune că a pregătit deja grupurile parlamentare pentru o eventuală convocare în vacanță, în condițiile în care termenul pentru jaloanele din PNRR este sfârșitul lunii august.

„Eu sunt dispus, și colegii mei, în momentul când am avut finalul acestei sesiuni parlamentare, i-am strâns pe toți colegii, am făcut grupuri reunite, le-am spus să fie disponibili pentru că e posibil, mai mult decât posibil, să avem o sesiune extraordinară pentru a aproba aceste legi pe care le cerem de la începutul lunii mai”, mai spune Sorin Grindeanu.