Grupul deputaţilor POT şi-a schimbat numele în "Uniţi pentru România", în care membru este şi Anamaria Gavrilă

Președinta POT, Anamaria Gavrilă. Foto: Agerpres

Grupul deputaţilor POT şi-a schimbat denumirea în grupul parlamentar "Uniţi pentru România", a anunţat luni, în plen, reprezentantul partidului Răzvan Chiriţă, notează Agerpres.

"Aş vrea să aduc la cunoştinţa plenului că, în urma deciziei adoptate în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, din data de 6 mai a fost aprobată schimbarea denumirii grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri în grupul parlamentar 'Uniţi pentru România'. Grupul este format din 16 membri", a informat Chiriţă.

Răzvan Chiriţă a precizat că este liderul acestui grup, iar vicelider este Daniel Grofu. Secretari sunt Gabriela Porumboiu şi Călin Florin Groza.

Membri ai grupului sunt: Maria Cernit, Codruţa Maria Corcheş, Anamaria Gavrilă, Andrei Csillag, Bianca Eugenia Gavrilă, Ancuţa Florina Irimia, Kroncsiş Sebastian, Sergiu Matei, Dan Nicolae, Gheorghe Pîclişan, Cristian Popa, Gheorghe Răducea.