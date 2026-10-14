Guvern mixt, cu PSD și tehnocrați. Remus Pricopie: „România va avea guvern săptămâna viitoare, ceea ce este foarte bine”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, prof. univ. dr. Remus Pricopie / Sursa foto: Agerpres

România va avea un nou guvern săptămâna viitoare, iar acesta va fi, cel mai probabil, un cabinet mixt, format din miniștri politici și tehnocrați, este convingerea profesorului Remus Pricopie. Acesta a explicat, la Antena 3 CNN, că incertitudinea de la începutul săptămânii, când nu era clar dacă guvernul Luca Niculescu are șanse să treacă de Parlament, a fost depășită, iar acum principala necunoscută rămâne forma pe care o va avea noul cabinet.

„Luni ne întrebam dacă există șanse să treacă Guvernul Luca Niculescu sau nu există șanse. Astăzi putem să răspundem că România va avea guvern săptămâna viitoare, ceea ce este foarte bine, pentru că știm riscurile, știm problemele, inclusiv pe cele legate de funcționarea de zi cu zi a instituțiilor publice din România”, a declarat Remus Pricopie.

Potrivit profesorului, pozițiile majorității partidelor sunt deja cunoscute, iar decizia finală care va contura structura guvernului aparține social-democraților, care urmează să se pronunțe chiar astăzi.

„Al doilea subiect: cum va arăta acest guvern? Din nou, cunoaștem poziționările partidelor. Singurul partid care încă mai are de luat o decizie este Partidul Social Democrat, care va decide astăzi”, a explicat acesta.

Întrebat despre nemulțumirile din PNL, unde mai mulți lideri nu sunt de acord să voteze un guvern alături de PSD, deși Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu vor semna niciun acord de guvernare cu social-democrații, Remus Pricopie a admis că vor exista defecțiuni, dar a spus că acestea nu vor schimba rezultatul final.

„Vor fi parlamentari PNL care nu vor vota, dar acest comportament nu va influența decizia de ansamblu și susținerea pentru guvernul Luca Niculescu”, a afirmat profesorul.

În ceea ce privește PSD, Remus Pricopie consideră că partidul va intra cel mai probabil la guvernare, ceea ce ar duce la un executiv în care o parte dintre ministere vor fi asumate politic, iar altele vor fi conduse de specialiști fără afiliere de partid.

Pentru profesor, acest lucru este un semnal pozitiv, pentru că responsabilitatea actului de guvernare trebuie să revină, în primul rând, partidelor.

„Partidul Social Democrat cel mai probabil va intra la guvernare; prin urmare, vom avea un guvern mixt, ca să-i spunem așa. Adică vom avea poziții politice asumate clar de către un partid, ceea ce într-un fel este bine, pentru că, repet, politica trebuie să fie făcută de politicieni, partidele trebuie să-și asume acest lucru și, cu siguranță, vom avea și tehnocrați”, a explicat Remus Pricopie.