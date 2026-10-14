Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle: "Și dacă-mi spunea: nu-l schimbați pe Bolojan, tot o făceam"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară că nu s-a discutat ”despre guverne” în întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară că nu s-a discutat ”despre guverne” în întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. ”Şi dacă îmi spunea doamna ambasador - nu-l schimbaţi pe Bolojan - tot o făceam”, a spus președintele PSD.

"În primul rând, când te invită un oficial american la masă... Desfăşurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă îmi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Athenee, The Economist. Seara a fost un eveniment oficial la ambasadă unde n-am putut să merg, Ambasada SUA în România. Apoi, prin cunoscuţi comuni, am fost invitaţi acolo, nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai, dacă nu greşesc.

Şi dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan, noi nu făcusem nici dezbaterea internă, votul a fost în 21 aprilie. Şi dacă îmi spunea doamna ambasador - nu-l schimbaţi pe Bolojan - tot o făceam. Poate confirma George Simion că, până la urmă, voturile PSD şi voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan. Bine am făcut, am acţionat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o razna", a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

El a respins şi acuzaţiile că s-ar fi discutat despre achiziţii preferenţiale de gaz, de către România, de la anumite firme americane.

Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze, la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje text din care reieşea că ea îi ceruse 100.000 de dolari pentru a-şi achita factura de la American Express înainte de audierea de confirmare din Senat, promiţându-i influenţă, relatează CBS News.

Guilfoyle se află de mai multe zile în centrul unui scandal, după ce mai multe investigații de presă au arătat că ar fi avut un comportament necorespunzător și posibil ilegal înainte de numirea sa și în timpul mandatului de la Atena.

Ulterior, marţi seară, într-un mesaj pe X, fosta procuroare şi jurnalistă Fox News a confirmat că şi-a dat demisia, dar a ţinut să precizeze că acuzaţiile care i-au fost aduse sunt false şi că are de gând să-şi apere reputaţia.

Kimberly Guilfoyle a venit și la București în contextul discuțiilor despre Coridorul Vertical de gaze, proiect prin care gazele naturale lichefiate americane ar urma să ajungă din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe în regiune. La 31 martie ea s-a întâlnit la București inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a declarat, la Antena 3 CNN, că imaginile în care el, președintele PSD Sorin Grindeanu și consilierul prezidențial Florin Vlădică se află la un restaurant alături de ambasadoarea SUA în Grecia au fost realizate în luna martie, după conferința „The Economist din București”. „(...)Nu e treaba SUA ce face România și ce face un partid în Parlament legat de un guvern care a dus România în gard. (...) Am discutat aspecte care țin de viitorul omenirii, care țin de Coridorul Vertical, aspecte tehnice care n-au avut nicio legătură cu situația publică din țara noastră”, a spus Ivan.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, într-un interviu exclusiv Antena 3 CNN, că, în momentul în care „te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci”.„Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a spus el.