Cutremur, luni seară, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, luni seară, în România. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs, luni seară, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la o adâncime de 100,3 km.

În ziua de 12 Octombrie 2026 la ora 17:53:26 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 100.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km S de Buzău, 50km S de Focşani, 73km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km NE de Ploieşti, 77km E de Braşov.

Ce să faci în caz de cutremur

1. Dacă vă aflaţi în casă, rămâneţi acolo. Staţi departe de ferestrele care se pot sparge şi nu fugiţi pe scări. Scara este cea mai vulnerabilă parte a unei clădiri şi prezintă cel mai mare risc de prăbuşire.

2. Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri, semafoare şi fire electrice. Dacă vă aflaţi în maşină, încercaţi să trageţi calm pe dreapta şi să vă adăpostiţi lângă autoturism.

3. Obiectele mari, de tipul dulapuri sau canapele lasă lângă ele un spaţiu gol, atunci când tavanul sau peretele ori altă construcţie se dărâmă. Ghemuieşte-te lângă obiectele care lasă un gol lângă ele.

4. Dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de şedinte) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul.

5. După trecerea pericolului, e important să luaţi legătura cu rudele pentru ca ele să ştie că sunteţi în siguranţă.