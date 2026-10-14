Un "boom alb". El Niño de o intensitate record aduce ninsori fără precedent în Chile

Zăpadă fără precedent în Chile, după cel mai recent episod El Nino. Sursă foto: Profimedia Images

Stațiunile de schi din Chile se confruntă cu un sezon de zăpadă fără precedent în acest an, determinat de unul dintre cele mai intense episoade El Nino din ultimele decenii. Pârtiile sunt pline de turiști chiar și la jumătatea lunii octombrie, potrivit Reuters.

Stațiunea Valle Nevado și alte centre importante de schi din regiunea metropolitană a capitalei Santiago și-au prelungit activitatea cu mai mult de o lună față de recordurile anterioare, datorită ninsorilor masive de la sfârșitul sezonului.

Potrivit Direcției de Meteorologie din Chile, precipitațiile abundente din centrul țării, înregistrate pe parcursul iernii și la începutul primăverii, au fost asociate cu intensitatea fenomenului El Niño.

„Trăim unul dintre cele mai intense fenomene El Niño din ultimele decenii.

Clima din Chile și, în special, precipitațiile abundente pe care le-am avut în centrul statului Chile au fost destul de strâns legate de acest fenomen”, a declarat meteorologul Álvaro Constanzo Gatica.

Fenomenul a generat ceea ce reprezentanții industriei numesc un „boom alb”, oferindu-le turiștilor posibilitatea de a schia și de a practica sporturi de iarnă până mai târziu. Unele dintre aceste stațiuni se află la altitudini de până la 3.000 de metri.

Juan Pablo Guevara, proprietarul unei cafenele din Valle Nevado, a descris situația ca fiind istorică, menționând că este neobișnuit să existe o zăpadă atât de abundentă în acest moment al sezonului.

„Este oarecum istoric, deoarece nu este obișnuit să fie deschis, să existe această cantitate de zăpadă la această dată de început și să se prelungească sezonul, să se prelungească cu mai mult de o lună dincolo de ceea ce a fost prelungit vreodată în istorie, este, de asemenea, foarte particular”, a declarat Juan Pablo Guevara.

Pe lângă activități, turiștii au făcut fotografii lângă stațiunea de schi Valle Nevado din Santiago, Chile, iar imaginile au devenit virale.

Aceștia spun însă că se bucură că sezonul de schi a fost prelungit.

„Suntem foarte fericiți pentru că sezonul de zăpadă a fost prelungit”, spune Patricia Arevalo, ghid turistic.

„În mod normal, anul trecut am făcut ultima noastră excursie pe 19 septembrie, anul acesta vom mai termina aproape o lună și avem multă zăpadă”, a mai adăugat aceasta.