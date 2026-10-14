Un mare lanț de magazine cu produse ieftine vine în România. În spatele afacerii se află primul miliardar în dolari al Albaniei

Flying Tiger Copenhagen, pe piața românească din 2027. Sursa foto: Profimedia Images

Retailerul danez Flying Tiger Copenhagen, cunoscut pentru gama variată de produse, de la jucării și articole de papetărie până la decorațiuni pentru casă și gustări, inclusiv snacks-uri, își va face intrarea pe piața din România în 2027, în urma unui parteneriat încheiat cu grupul de investiții Balfin, înfiinţat de afaceristul albanez Samir Mane, relatează Economica.net.

Tiger, pe piața românească din 2027

România se numără printre primele țări vizate în cadrul noii strategii de extindere a retailerului în Europa Centrală și de Sud-Est. Potrivit planului anunțat de cele două companii, în următorii cinci ani vor fi deschise 87 de magazine pe piețele din România, Bulgaria și Croația.

Debutul noii rețele de magazine este programat pentru 2027, când primele unități vor apărea în România și Bulgaria. Piața croată va fi inclusă în strategia de expansiune începând din primele luni ale anului 2028.

Până în prezent, reprezentanții celor două companii nu au oferit detalii despre numărul de magazine care vor reveni României din totalul celor 87 planificate și nici despre localitățile în care acestea vor fi inaugurate.

Originar din Danemarca, Flying Tiger Copenhagen s-a făcut remarcat prin prețurile mici, accesibile și varietatea articolelor comercializate, oferta fiind actualizată periodic cu produse noi. Sortimentul cuprinde jucării, papetărie, accesorii pentru casă, ustensile și alte produse pentru bucătărie, articole pentru petreceri și diferite obiecte de uz cotidian.

Retailerul a fost fondat la Copenhaga în 1995 și, în prezent, operează peste 1.100 de magazine în mai mult de 45 de piețe internaționale. Compania acoperă Europa, Asia și Orientul Mijlociu şi își continuă dezvoltarea piețele de pe continentul american.

România intră în următoarea etapă de expansiune

Intrarea pe piața românească va fi realizată împreună cu BALFIN Group, care operează deja Flying Tiger Copenhagen în mai multe țări din regiune.

Colaborarea dintre cele două grupuri a dus la dezvoltarea rețelei în Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia. În aceste țări, numărul magazinelor ar urma să ajungă la 20 până la finalul anului 2026. Planurile de extindere vizează și Bosnia și Herțegovina, precum și Muntenegru, unde brandul este așteptat să intre la începutul anului 2027.

După această etapă, România, Bulgaria și Croația vor deveni următoarele trei piețe europene ale parteneriatului.

"Rezultatele obținute împreună cu Flying Tiger Copenhagen au demonstrat soliditatea parteneriatului nostru și potențialul pentru o creștere suplimentară. Extinderea în România, Bulgaria și Croația duce colaborarea noastră la un nou nivel și aduce brandul pe trei piețe importante din UE. Pentru BALFIN Group, acest acord reflectă angajamentul nostru de a construi parteneriate pe termen lung și de a dezvolta branduri internaționale de succes la o scară europeană tot mai mare", a declarat Samir Mane, președintele BALFIN Group, conform sursei citate.

Pentru Flying Tiger Copenhagen, România este una dintre piețele considerate importante pentru următoarea etapă a dezvoltării europene.

"Parteneriatul nostru cu BALFIN Group a generat rezultate solide pe piețele pe care operăm în prezent împreună, iar extinderea în România, Bulgaria și Croația reprezintă un pas firesc. Acestea sunt piețe importante pentru strategia noastră de creștere în Europa și vedem un potențial semnificativ pentru conceptul Flying Tiger Copenhagen.

Așteptăm cu nerăbdare să construim pe baza rezultatelor obținute împreună și să aducem experiența noastră unică de retail unui număr și mai mare de clienți din regiune", a precizat Julius Schmidt, Managing Director IMEA al Flying Tiger Copenhagen.

Balfin Group este prezent în prezent în 13 țări, printre care Austria, Albania, Kosovo, Croația, Macedonia de Nord, Elveția, Serbia, Moldova, Canada și Statele Unite.