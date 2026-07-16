Guvernul discută, joi, despre candidatura României la organizarea finalei UEFA Europa League. Ce se mai află pe agenda Executivului

<1 minut de citit Publicat la 12:36 16 Iul 2026 Modificat la 12:36 16 Iul 2026

Arena Națională. Foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Guvernul se reuneşte în şedinţă joi, urmând să discute declararea de interes public şi de importanţă naţională a competiţiei europene de fotbal UEFA Europa League şi candidatura României pentru organizarea finalei acesteia în 2028 sau 2029, notează Agerpres.

În şedinţa de joi va fi prezentată şi o notă privind revizuirea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi depunerea cererii de plată nr. 5.

Pe agenda reuniunii se mai află bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Executivul urmează să mai aprobe joi declanşarea procedurilor de expropriere pentru realizarea secţiunii Boiţa - Cornetu a autostrăzii Sibiu - Piteşti.

Guvernul va mai discuta Strategia pentru o mai bună reglementare 2026 - 2034 şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026 - 2030.