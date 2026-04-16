Guvernul vrea să simplifice procedura de insolvență pentru persoane fizice. Irineu Darău: Oamenii să nu fie scoși din propria casă

1 minut de citit Publicat la 10:33 16 Apr 2026 Modificat la 10:33 16 Apr 2026

Proiectul urmărește îmbunătățirea actualului cadru legislativ și adaptarea lui la nevoile reale ale cetățenilor / Foto: Getty Images

Românii cu datorii ar putea accesa mai ușor procedura de insolvență, potrivit unui proiect de lege lansat în consultare publică de ministrul Economiei, Irineu Darău, care prevede și măsuri de protecție a locuinței.

Irineu Darău a precizat că proiectul urmărește îmbunătățirea actualului cadru legislativ și adaptarea lui la nevoile reale ale cetățenilor.

„Am pus în transparență un proiect de lege care îmbunătățește procedura de insolvență a persoanelor fizice și o face mai accesibilă pentru cei care au nevoie de ea”, se arată în mesajul publicat joi pe Facebook de ministrul Darău.

Potrivit ministrului, una dintre principalele modificări propuse este reducerea pragului de acces la procedura de insolvență, de la echivalentul a 15 salarii minime la 10 salarii minime.

„Concret, reducem pragul de acces de la 15 la 10 salarii minime, astfel încât mai mulți oameni aflați în dificultate reală să poată intra în această procedură. Protejăm locuința familiei, dacă este singura și respectă standardele legale, astfel încât oamenii să nu fie scoși din propria casă.

În același timp, le oferim acces și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan clar de rambursare”, informează oficialul.

Scopul proiectului nu este eliminarea obligațiilor financiare, ci transformarea acestora în unele gestionabile, a mai adăugat acesta.

„În felul acesta, procedura devine funcțională, datoriile devin gestionabile, iar oamenii au o șansă corectă să își revină, fără să piardă tot ce au. Nu vorbim despre a scăpa de obligații, ci despre a le face gestionabile”, mai notează Darău.

În prezent, proiectul de lege se află în prezent în etapa de avizare și consultare publică.