HOROSCOP. Harta numerologică a Vioricăi Dăncilă. E muncitoare, dar are și o latură ascunsă

HOROSCOP. Numerologul Nelu Vicleanu și astrologul Minerva au dezvăluit recent în cadrul emisiunii „Voi cu Voicu”, de la Antena 3, ce spun astrele despre principalii doi candidați la fotoliul de la Cotroceni.

Viorica Dăncilă

HARTA NUMEROLOGICĂ: e o persoană muncitoare, conștiincioasă, meticuloasă și indulgentă cu sine. Prin natura ei, de regula e tăcută. Are talent organizațional și se poate concentra bine pe sarcini. Are harta dominantă în apă, ploaie. Are un caracter foarte puternic, întâlnit adesea la bărbați. Se adaptează foarte bine la circumstanțe dificile.

HARTA ASTROLOGICĂ: Un săgetător care este când foc, când apă. Când energie, când spirit. În schimb, are și o latură ascunsă. Femeia a oferit deja niște surprize. E încăpățânată și știe ce vrea și cum să obțină.

