Ilie Bolojan: "Boala asta se numește pesedism: A planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente"

Invitat, miercuri, la Antena 1, în cadrul emisiunii Observator, premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat PSD că profită de orice ocazie pentru a-și impune oamenii în funcții la stat și a extrage beneficii pentru clientela politică.

”Există un partid, care, oriunde e o problemă de genul acesta, vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numește pesedism: a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente. Nu mai putem merge pe această linie, în anii următori", a spus el.

Întrebat de realizatoarea Alessandra Stoicescu dacă acesta este motivul pentru care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un scor masiv, Bolojan a răspuns: "Au deranjat destul, în mod cert, măsurile pe care le-am luat, așa cum am spus, de a 'aprinde lumina', de a face rapoarte, de a pune reflectoare, de a vorbi despre aceste lucruri. Acesta este adevărul”.

Bolojan a adăugat că România a rămas "în urmă" de-a lungul anilor din cauza calității guvernărilor pe care le-a avut.

Bolojan: Plătim anul acesta dobânzi la împrumuturi cât Autostrada Moldovei

A doua cauză indicată de premier este "deficitul enorm", de 9,3% din PIB la finele lui 2024, conform metodologiei ESA.

Acest deficit în care ne-am dus până în 2025 înseamnă că am luat credite (la dobânzi) enorme, pe care le-am distribuit pe piaţă, a explicat premierul.

”Vă daţi seama că, în contextul în care trebuie să plătești acele credite și nu te mai poţi împrumuta, sau dobânzile îţi ocupă cea mai mare parte din spaţiu fiscal, înseamnă că trebuie să corectez anumite lucruri", a detaliat.

Potrivit lui Bolojan, România trebuie să achite în acest an doar pentru dobânzi 60 de miliarde de lei, o sumă echivalată de premier cu costurile pentru Autostrada Moldovei