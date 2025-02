Ilie Bolojan, despre relația cu Iohannis: „Pur şi simplu n-am avut niciun fel de tangenţă”

Întrebat de ce nu-i spune președintelui Iohannis să demisioneze, liderul PNL a răspuns că „acestea sunt nişte decizii personale” / foto: Hepta

Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal (PNL), a răspuns sâmbătă la mai multe întrebări legate de relația sa cu președintele Klaus Iohannis. El a declarat că n-a avut „niciun fel de tangenţă” cu şeful statului după alegerile parlamentare din 2016, când a renunţat la funcţia de secretar general al PNL şi s-a concentrat exclusiv pe politica locală, ca primar în Oradea şi apoi ca preşedinte al CJ Bihor.

„Am discutat cu dânsul pentru că au fost acele consultări şi am avut o relaţie instituţională corectă.

În această perioadă, în afară de relaţiile instituţionale, vă daţi seama că nu poţi într-o lună de zile să faci nu ştiu ce relaţii personale”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Prima Tv.

Bolojan: „Pur şi simplu n-am avut niciun fel de tangenţă”

El a mai adăugat că „în 2016 rezultatele PNL nu au fost cele mai bune”, motiv pentru care a decis să facă „un pas în lateral” şi „s-a întors la Oradea”.

„Nu am avut o relaţie rece, dar trebuie să discutăm deschis. În momentul în care eşti pe o funcţie de preşedinte de Consiliu Judeţean, fişa postului tău este total diferită de cea a preşedintelui României, sunt planuri total diferite.

Am fost secretar general la PNL. În perioada respectivă am mai avut câteva întâlniri. Dar ştiţi că în 2016 rezultatele PNL nu au fost cele mai bune şi atunci eu am considerat că este o chestiune de decenţă să fac un pas în lateral şi m-am întors la Oradea. Pe de altă parte, ce trebuie înţeles? Când eşti pe o poziţie de executiv, nu mai ai timpul fizic să faci şi activităţi politice, pentru că îţi ia toată viaţa, toată energia ta este luată acolo. Administrarea unui oraş mare este una dintre cele mai dificile funcţii în administraţia din România.

Ca şi complexitate, e cum ai fi un ministru, pentru că acolo ai în permanenţă servicii care trebuie să funcţioneze: încălzirea, transportul în comun, iluminatul, spitalele. Şi atunci, efectiv, n-a fost fizic timp, iar eu n-aveam o agendă să ocup o funcţie centrală, deci pur şi simplu n-am avut niciun fel de tangenţă”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat de ce nu-i spune președintelui Iohannis să demisioneze, liderul PNL a răspuns că „acestea sunt nişte decizii personale”.

„Cum să vă spun, acestea sunt nişte decizii personale şi, în afară de o demisie sau alta, trebuie să discutăm deschis: o demisie nu ar schimba cu nimic o realitate, să spunem, constituţională, pentru că oricum vin alegerile.