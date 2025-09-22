Ilie Bolojan, în vizită oficială la Bruxelles. Premierul discută cu trei comisari europeni despre starea economică a României

Șeful Executivului de la Bucureşti se va întâlni, în prima parte a zilei, cu Valdis Dombrovskis / FOTO: Hepta

Premierul Ilie Bolojan efectuează luni o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia are programate întrevederi cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate, cu cel pentru Apărare şi Spaţiu, precum şi cu vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, scrie Agerpres.

Potrivit unui anunţ al Guvernului, şeful Executivului de la Bucureşti se va întâlni, în prima parte a zilei, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie şi Productivitate.

Va urma o întâlnire şi un prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare şi Spaţiu.

În a doua parte a vizitei, premierul va avea întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.