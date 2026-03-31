Ilie Bolojan, interviu pentru Le Figaro: "O ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru tot Occidentul"

Ilie Bolojan, premierul României. sursa foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a acordat un interviu cotidianului francez Le Figaro, pentru care a afirmat că o ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală şi că prezenţa americană în cadrul NATO rămâne crucială. Jurnaliştii francezi au remarcat că România şi Franţa se aseamănă din multe puncte de vedere în actualul context, observând, ca puncte comune, "deficite abisale, un parlament fragmentat și o creștere a sentimentului anti-sistem".

"Bolojan urmărește un program de reforme administrative, responsabilitate fiscală și modernizare instituțională pentru a asigura stabilitatea economică și credibilitatea internațională a țării sale. Mandatul său se concentrează pe reducerea deficitului bugetar și creșterea eficienței cheltuielilor publice", au notat ziariştii de la Le Figaro.

Prim-ministrul a discutat despre politica externă şi relaţiile internaţionale ale României. Ilie Bolojan a punctat că prezenţa SUA în NATO este crucială:

”Statele Unite pot lua decizii pe care le consideră legitime în raport cu politica lor într-o regiune a lumii. Dar pentru noi, aderarea la NATO a fost un element foarte important, iar Statele Unite au fost şi sunt în continuare un scut major pentru Europa, mai ales pentru Europa de Est.

Considerăm că prezenţa americană în cadrul NATO rămâne crucială. Statele Unite au, de asemenea, nevoie de Uniunea Europeană. Mi-e greu să-mi imaginez lumea occidentală fără binomul Statele Unite/Europa, chiar dacă uneori există moduri diferite de a gândi".

”Consider că o ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”, a mai declarat Ilie Bolojan pentru sursa amintită.

Despre relaţia cu Franţa

Premierul României a pus accentul şi pe colaborarea ţării noastre cu Franţa, un stat cu peste 10.000 de companii care activează în România. Cel mai elocvent exemplu dat de premier a fost compania Renault, care contribuie consistent la bugetul României.

”Din punct de vedere istoric, ştim foarte bine ce a reprezentat Franţa în momentele cheie: bazele statului român au fost puse cu ajutorul Franţei. Ne gândim, de asemenea, la Uniunea Europeană: fără Franţa, motorul european riscă să se blocheze.

Franţa şi România sunt parteneri de lungă durată. Având în vedere alegerile pe care le veţi avea în 2027, îmi doresc ca Franţa să rămână motorul politico-economic al Europei”, a mai spus Bolojan.