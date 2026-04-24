Ilie Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce a spus despre cele trei condiții anunțate de George Simion

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat emisiunii „România în Direct”, la Europa FM, că nu a negociat cu AUR o eventuală susținere parlamentară din partea partidului condus de George Simion. Totuși, prim-ministrul a adăugat că nu le poate interzice colegilor din PNL să discute cu parlamentari din orice formațiune politică și nu a negat că aceste conversații vizează criza politică și o eventuală moțiune de cenzură. Ilie Bolojan a spus și ce părere are despre cele trei condiții anunțate de Simion pentru orice negociere: reducerea numărului de parlamentari la 300, alegeri locale în două tururi și tăierea subvențiilor pentru partide.

Ilie Bolojan a spus că nu a avut loc nicio negociere a PNL cu AUR, dar nu a negat existența unor discuții informale în Parlament între aleși.

„Nu am negociat cu AUR. Dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile Parlamentului, să am relații civilizate, am căutat să nu pun etichete, să nu jignesc. Nu am ce să explic dacă vom face sau nu dacă nu am făcut noi acest lucru.

Dar una e dialogul pe care parlamentarii îl au între ei și alta înseamnă abordări instituționale. Eu nu pot să le interzic unor parlamentari să discute între ei. Vă dați seama că subiectul votului e important și nu cred că se întâlnesc doi,trei parlamentari, chiar și de la același partid, și nu discută asta”, a explicat premierul.

După ce PSD și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și-a cerut demisia, George Simion, președintele AUR, a anunțat că formațiunea pe care o conduce, și care are un număr important de voturi în Parlament, stă la discuții cu oricare parte din acest conflict dacă sunt îndeplinite trei condiții: reducerea numărului de parlamentari la 300, tăierea subvențiilor pentru partide și alegeri locale în două tururi.

Ilie Bolojan a spus că este de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300.

„Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun în general și nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice și democrația românească. Nu numărul e important, ci important e să se respecte câteva echilibre: să ai cel puțin doi senatori în fiecare județ, ca să fie reprezentate și puterea și opoziția, și să se păstreze o pondere a minorităților naționale. E anormal să reduci numărul în general fără să reduci ponderea. Trebuie păstrat un echilibru”, a spus premierul.

În ceea ce privește tăierea subvențiilor pentru partide, Ilie Bolojan a explicat că susține o reducere a acestora.

„Am făcut două reduceri consecutive. Mi se pare de bun simț ca între alegeri, când nu există cheltuieli electorale mari, să existe valori mai mici și să existe o transparență totală a modului în care se folosesc aceste sume. Am redus cu 10% sumele forfetare la parlamentari, cu 20% subvențiile, dar asta nu înseamnă că nu se mai poate reduce”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul nu este nici un adept al revenirii la alegerile în două tururi pentru primari și șefii de consilii locale și județene.

„A avea primari în două tururi nu rezolvă problemele administrației locale. Fiecare sistem are avantaje și dezavantaje. Votul în două tururi în general favorizează schimbarea, dar pulverizează lucrurile.

Acum, în Parlamentul României sunt 7 partide, această coaliție a avut patru partide. E foarte dificil de administrat, e suficient ca un singur partid să facă ce a făcut și strici toată coaliția.

Sistemul de vot într-un singur tur favorizează stabilitatea, îl ajută pe cel în funcție, ca să faci lucruri bune ai nevoie de mandate și favorizează grupările pentru că restrânge numărul de partide. Nu rezolvă calitatea administrației, ci cetățenii. Te uiți cine candidează, te documentezi, dacă primarul n-a livrat nu-l mai votezi”, a mai spus Bolojan.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

În replică, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier.

O primă rundă de negocieri cu președintele Nicușor Dan a avut loc săptămâna aceasta la Palatul Cotroceni, doar cu partidele care au făcut parte din negocieri. Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului îi va chema pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR și săptămâna viitoare la discuții.