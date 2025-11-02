Ilie Bolojan anunță că nu merge luni în Parlament, la solicitarea lui Grindeanu: „Agenda e foarte încărcată”

Premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ilie Bolojan a transmis, duminică, într-un comunicat de presă, că a primit „cu interes” invitația PSD și AUR în Parlament la „Ora premierului”, însă a spus că ziua de luni este una foarte încărcată și nu poate da curs solicitării celor două partide. Prim-ministrul a adăugat că va cere conducerii Parlamentului să reprogrameze „Ora premierului” pentru o altă zi când poate veni în fața senatorilor și deputaților.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, a precizat Guvernul într-un comunicat de presă.

Guvernul a adăugat apoi că agenda zilei de luni este una „foarte încărcată”.

„Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”, se arată în comunicatul citat.

În comunicat, Guvernul atrage atenția că este vorba doar de o amânare, iar premierul va cere reprogramarea „Orei premierului”.

„Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea "Orei Premierului" pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, potrivit comunicatului.

PSD și AUR l-au chemat pe Bolojan la explicații în Parlament

PSD și AUR au votat împreună, vineri, 30 octombrie, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România.

Anterior acestui anunț, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, îl atacase pe Ilie Bolojan pentru că nu a ieșit public să discute despre retragerea americanilor. Liderul social-democraților a învinovățit Guvernul Bolojan pentru decizia SUA.

„Nu-i un moment ușor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte țări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezența militară americană crește față de noi. Asta spune ceva. Abordările Guvernelor, probabil, au fost diferite

(...) De 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. (...) Prim-minstrul nu spune nimic. De aceea am considerat necesar, ca în principalul for democratic al României, să vină să explice prim-ministrul, ministrul de Externe, ministrul Apărării în ce situație suntem la zi și care e strategia pentru a întări securitatea României”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit solicitării aprobate de Biroul Permanent, PSD i-a cerut premierului să prezinte:

evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale și regionale;

măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite;

modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect;

MApN, informat de SUA că își retrag trupele

La începutul săptămânii trecute, Statele Unite au informat România că vor „redimensiona” o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, „ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA”, a precizat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu,.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.