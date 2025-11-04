Ilie Bolojan: „Problema pensiilor speciale va fi rezolvată până la finalul lunii noiembrie”

Premierul a mai adăugat că liberalii susțin și reducerea numărului de parlamentari. / Foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că liberalii au discutat, marți, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea până la sfârșitul lunii noiembrie a problemei care ţine de reforma pensiilor speciale.

Premierul a mai adăugat că liberalii susțin și reducerea numărului de parlamentari. De asemenea, tot în cadrul ședinței a fost discutată și reforma în administraţia publică locală şi cea centrală.

„Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a declarat Ilie Bolojan, marţi, la finalul şedinţei conducerii PNL.

Coaliția de guvernare se reunește marți pentru a discuta subiectele care, în ultimele săptămâni, au stârnit tensiuni între liderii partidelor. Multe dintre întâlnirile anterioare s-au încheiat fără un acord.

Una dintre principalele teme este legea pensiilor speciale - un jalon important din PNRR, care trebuie rezolvat până la finalul lunii noiembrie. Dacă nu se găsește o soluție, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, în octombrie, că legea este neconstituțională.

Un alt subiect aflat pe agenda coaliției este reforma administrației publice, blocată de mai multe luni din cauza neînțelegerilor dintre partide privind disponibilizările din sistem.