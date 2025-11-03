Grindeanu, după ce Bolojan nu a mers la „Ora premierului”, în Parlament: În mod clar, va veni. Am cerut să vină și Moșteanu, și Țoiu

Ilie Bolojan a anunțat că nu merge luni în Parlament, la solicitarea lui Sorin Grindeanu / Foto: INQUAM Photos/George Călin

Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social-Democrat (PSD), a declarat, luni, după ce Ilie Bolojan a anunțat că nu poate să meargă la Parlament pentru „Ora premierului”, unde a fost invitat de PSD și AUR, că le-a cerut colegilor să ia legătura cu echipa premierului pentru a stabili o dată la care să poată să vină. „În mod clar, va veni”, a adăugat acesta.

„Eu le-am cerut colegilor mei de la cabinet să ia legătura cu cabinetul primului-ministru pentru a stabili o dată la care să poată să vină.

Pentru că în mod direct premierul, prin ceea ce înseamnă Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe, este titular. Asta este practica pe care o avem.

Am cerut și prezența ministrului Apărării și a ministrului de Externe. Astea sunt lucruri pe care colegii mei le-au cerut în Biroul Permanent.. hai să vedem. În mod clar, va veni”, a declarat președintele PSD.

De asemenea, liderul social-democraților a fost întrebat de ce nu a fost anunțat de decizia SUA, având în vedere că este și președintele Camerei Deputaților, deci al treilea om în stat.

„Eu am aflat odată cu voi. Nu știu care e procedura (n.r. cine trebuia să-l anunțe).

Sunt om cu experiență, am avut destule situații în care, în mod normal, am fost informat. Nu am fost informat din acest punct de vedere. Am văzut o clarificare de la premier în care a spus și el că aflase de luni, noi am aflat miercuri. E mai puțin important acest lucru, important e, totuși, ceea ce vă spuneam mai devreme. Haideți să vedem în ce situație suntem, care este radiografia la zi și care sunt planurile noastre pe viitor”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Anterior, în cursul zilei de duminică, Ilie Bolojan a transmis, într-un comunicat de presă, că a primit „cu interes” invitația PSD și AUR în Parlament la „Ora premierului”, însă a spus că ziua de luni este una foarte încărcată și nu poate da curs solicitării celor două partide.

PSD și AUR l-au chemat pe Bolojan la explicații în Parlament

PSD și AUR au votat împreună, vineri, 30 octombrie, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România.

Anterior acestui anunț, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, îl atacase pe Ilie Bolojan pentru că nu a ieșit public să discute despre retragerea americanilor. Liderul social-democraților a învinovățit Guvernul Bolojan pentru decizia SUA.

„Nu-i un moment ușor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte țări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezența militară americană crește față de noi. Asta spune ceva. Abordările Guvernelor, probabil, au fost diferite

(...) De 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. (...) Prim-minstrul nu spune nimic. De aceea am considerat necesar, ca în principalul for democratic al României, să vină să explice prim-ministrul, ministrul de Externe, ministrul Apărării în ce situație suntem la zi și care e strategia pentru a întări securitatea României”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit solicitării aprobate de Biroul Permanent, PSD i-a cerut premierului să prezinte: