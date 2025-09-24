Bolojan anunță prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază: „S-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil”

Publicat acum 10 ore si 31 minute

Sunt dator cu o informare legat de întâlnirea de la Bruxelles. Am avut trei întâlniri, două cu reprezentanții comunității de români din Belgia și o întâlnire cu europarlamentarii coaliției. Am avut o întâlnire cu preoții ortodocși din Belgia, acolo unde avem o comunitate mare de români. De asemenea, am participat la o slujbă la o biserică neoprotestantă pentru a înțelege probleme comunității române din Belgia, să vedem cum îi putem ajuta.

Cu europarlamentarii coaliției am vorbit despre principalele problemele și cum putem ajuta. Luni, am avut trei întâlniri importante cu comisarii europeni. Subiectele discutate sunt legate de aspecte foarte importante - la întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate subiecte legate de buget și PNRR. În baza discuțiilor din săptămânile premergătoare dintre echipele tehnice, am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acestga de 8,4% din PIB, asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 mld. lei, adică 32 mld. euro. Asta înseamnă că efectele scontate ale pachetelor adoptate să fie de aprox. 0,6-0,7 din PIB, asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe câteva luni iar prin anualizare se diminuează mult.

Dacă respectăm anul acesta, anul viitor am putea să ne apropiem de puțin peste 6 la sută din PIB și să intrăm într-o traiectorie normală în care cheltuielile primare să scadă constant.

Principala influență a acestei rectificări și acestui deficit este creșterea costului legat de dobânzi. La o evaluare din această toamnă, costul va depăși 50 mld., deci acesta e principala influență pe deficit. Ce e important este că comisarul și Comisia au înțeles măsurile și importanța lor dar și situația bugetară dificilă în care ne găsim. Nu putem să spune că această înțelgere e un fapt împlinit decât dacă vom respecta disciplina bugetară, să continuăm reformele și să avem stat mai eficient și stabilitate politică.

A doua componentă a fost cea pe apărare, unde Comisia EUropeană a alocat pentru România un credit suplimentar. Cea mai mare parte a lui sunt cheltuieli directe pe apărare, iar restul alocări penru sectorul de transporturi. Am discutat cu comisarul toate detaliile în așa fel încât până la jumătatea lui octombrie să avem o listă a proiectelor care ar face parte din propunerile ROmâniei, așa încât la jumătatea lunii noiembrie să fie avizate aceste propuneri și la finalul lui noiembrie, lista de propuneri a României să fie depusă la Comisie în așa fel încât acest pachet să aibă aprobarea finală.

Sunt trei efecte majore ale acestui credit - apărare, deficit și infrastructură de transport. România s-a angajat să aibă cheltuiieli de apărare care să nu coboare sub 2,2 la sută. Din ei, unu la sută sunt dedicați achizițiilor militară. Această cotă va fi acoperită de SAFE, avem garanția că programele României absolut necesare au o finanțare constantă și bugete asigurate în anii următori. A doua imporantă este din punct de vedere bugetar și al deficitului mai ales. Acesta este un credit dar care față de dobânzile la care România se împrumută, dobânzile sunt de patru ori mai micicu perioadă de grație de 10 ani și creditul s-ar rambursa în 40 de ani. Înseamnă câștiguri importante, predictibilitate și dobânzi mult mai mici. Nu putem corecta deficite de peste nouă la sută de la un an la altul.

La transporturi, o sumă de peste 4 mld. euro, avem capete de autostradă dinspre Moldova - tronsonul Pașcani-Suceava-Siret, care ar lega cele două județe din nord de București și cel care leagă Iași și Republica Moldova. Cele două proiecte sunt evaluate la o sumă de peste 3 miliarde de euro. Fără el în SAFE nu am fi avut finanțarea să începem lucrările. Sper și voi face tot pentru ca aceste două proiecte importante de conectivitate civilă și militară să rămână în proiect pentru lucrări. În 2-3 ani de zile să putem spune că Moldova are o infrastructură conectivă.

A treia întâlnire a fost cu Roxana Mânzatu, am vorbit de viitorul program de finanțare european pentru a fi pregătiți de negocieri și, de asemenea, pe mutarea unor componente din fondul social european pe niște transferuri financiare pe componenta de asistență medicală. România va transfera câteva sute de milioane de euro pe componenta de spitale așa încât spitalele care nu au mai rămas pe PNRR să fie asigurată finanțarea lor.