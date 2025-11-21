Ilie Bolojan vrea "limitarea pensionării anticipate pentru toate categoriile": "Să avem un sistem de pensii sustenabil"

Bolojan a anunţat că "e nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile";Foto: Hepta

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria că, în opinia lui, e nevoie de limitarea pensionării anticipate pentru toate categoriile. Premierul a punctat că, dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii.

”Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului de pensii, în anii următori.

Trebuie să facem acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard de pensionare. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a spus premierul.

Bolojan a mai transmis că, în acest moment, se lucrează la diferite ipoteze de lucru.

"Lucrăm la diferite ipoteze de lucru. Dacă pachetul la magistrați trece, el poate fi o bază de lucru și pentru celelalte categorii", a declarat Bolojan.

Bolojan, despre pensiile magistraților

Premierul a afirmat şi că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraților.

”Din semnalele publice pe care le-am constatat, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune ca să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. În aceste condiţii, ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă vom primi avizul, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri, cel mai târziu, pe data de 28, să declanşăm procedura de angajare a răspunderii guvernului pe acest proiect”, a spus Bolojan, care a mai discutat şi despre cele două elemente ale proiectului:

”Primul este termenul de intrare în vigoare şi al doilea este procentul maxim al pensiei din salariul net. Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul preşedinte cu reprezentanţii magistraţilor, în care s-au discutat aceste aspecte şi având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziţie, faţă de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de creştere treptată a vârstei de pensionare, de la 48 de ani la 65 de ani, am propus şi am acceptat o perioadă de tranziţie de 15 ani.

Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an şi deci peste 15 ani, practic, ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard, fiecare generaţie trebuind să lucreze practic un an în plus în fiecare an, de acum înainte. Am acceptat această solicitare şi alte două aspecte, dar care nu sunt relevante”.

”Am rămas pe procentul iniţial, ca pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net”, a transmis Bolojan.