Încă un fost ministru a intrat în partidul lui Victor Ponta

Foto: Facebook/Ioana Petrescu

Fostul ministru al Finanțelor Ioana Petrescu a anunțat că va adera și ea la partidul lui Victor Ponta.

Anunțul a fost făcut chiar de ea pe pagina sa de Facebook.

„Am decis sa intru in Partidul Pro Romania!

Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot schimba lucrurile care cred eu ca nu functioneaza cum trebuie doar comentand de pe margine. Pentru a indrepta lucrurile care, in ultima vreme, merg intr-o directie periculoasa pentru intreaga societate, este nevoie de vointa politica.

Echipa alaturi de care m-am decis sa intru in politica este formata din profesionisti care au demonstrat ca vor si pot sa lucreze pentru oameni. Am fost ministru technocrat intr-un guvern politic si am lucrat alaturi de o parte din profesionistii care acum imi vor fi colegi de partid. O parte din masurile luate in Guvernul din care am facut parte ca ministru de Finante isi produc efectele si astazi. Altele au fost amanate pana azi, modificate sau chiar uitate.