Ce a discutat Bolojan cu retailerii: Marile magazine sunt de acord cu plafonarea la alimente, „ținând cont de situația actuală”

Bolojan discută vineri cu reprezentanții marilor magazine despre efectele eliminării plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază

Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri cu reprezentanții marilor magazine despre efectele eliminării plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. O decizie finală ar putea fi luată însă abia săptămâna viitoare. Premierul a cerut timp suplimentar ca să analizeze totul.

ACTUALIZARE Ilie Bolojan a stat aproape 3 ore în ședință cu reprezentanții marilor magazine în scandalul eliminării plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Într-un comunicat de ultimă oră, comercianţii spun că deşi nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv cu plafonarea preţului la alimente, vor respecta deciziile Guvernului.

„Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință.

O altă temă propusă de premierul Bolojan pe agenda consultărilor de astăzi s-a referit la promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate.

Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei”, se arată în comunicatul Executivului.

Din partea Guvernului alături de premierul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru.

-știrea inițială-

Tensiuni în Coaliție

Continuă scandalul plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Premierul discută, astăzi, cu reprezentanții marilor magazine. Guvernul a anunțat, prin purtătorul de cuvânt, că plafonarea adaosului comercial va fi oprită de la 1 octombrie.

Decizia de a nu prelungi plafonarea de la 1 octombrie 2025 a generat tensiuni în coaliția de guvernare. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a contestat public această măsură, susținând că nu a fost discutată în Coaliție și că PSD „nu poate fi de acord” cu ea. El a cerut urgent clarificări din partea partenerilor de guvernare și a solicitat ANAF să verifice dacă unii comercianți au majorat deja prețurile în avans, anticipând ridicarea plafonului.

În paralel, există voci în PSD care susțin că, în cazul în care guvernul va merge mai departe cu această decizie, parlamentarii pesediști vor iniția un proiect de lege pentru reintroducerea plafonării, o strategie folosită și în trecut de partid pentru a contracara decizii ale guvernului.

În rândul liberalilor, opiniile sunt divergente cu privire la plafonarea adaosului. Theodor Stolojan a cerut, în ședința PNL, ca această măsură să fie prelungită. PNL va avea o nouă ședință pentru a da un vot cu privire la plafonarea adaosului comercial. Marți, în coaliția de guvernare ar urma să se ia decizia finală.

De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ideea menținerii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru că acesta este o măsură de protecție pentru populație. „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați”, a spus Kelemen.

Eliminarea plafonării va mări prețurile la mai multe produse esențiale

Adaosul comercial pentru alimentele de bază a fost stabilit în august 2023, iar măsura a fost prelungită în repetate rânduri. În prezent, adaosul comercial este de maximum 20% față de costul de producție al produsului.

Ridicarea plafonării adaosului comercial va duce, cel mai probabil, la creșteri de prețuri pentru o serie de produse esențiale din coșul zilnic al românilor. Lista alimentelor care au fost până acum protejate de plafonare include:

Pâine albă simplă (300-500 g)

(300-500 g) Lapte de vacă (1L, 1.5% grăsime, ne-UHT)

(1L, 1.5% grăsime, ne-UHT) Brânză telemea de vacă vrac

vrac Iaurt simplu (200 g, 3.5% grăsime)

(200 g, 3.5% grăsime) Făină albă de grâu „000”

„000” Mălai

Ouă de găină calibrul M

calibrul M Ulei de floarea-soarelui (până la 2L)

(până la 2L) Carne proaspătă de pui și porc

Legume și fructe proaspete , vrac

, vrac Cartofi proaspeți albi , vrac

, vrac Zahăr alb tos (până la 1 kg)

(până la 1 kg) Smântână (12% grăsime)

(12% grăsime) Unt (până la 250 g)

(până la 250 g) Magiun (până la 350 g)

În lipsa plafonului care limita adaosul comercial la maximum 20% în retail și 5% pe lanțul de distribuție, specialiștii avertizează că prețurile acestor produse vor crește semnificativ. În plus, noul nivel al TVA aplicat de la 1 octombrie contribuie suplimentar la presiunea asupra prețurilor.