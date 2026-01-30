Antena 3 CNN Politică Întâlnire la Cotroceni cu organizaţii şi sindicate. Burnete: Încercăm să înţelegem cât mai bine nevoile cetăţenilor şi companiilor

Întâlnire la Cotroceni cu organizaţii şi sindicate. Burnete: Încercăm să înţelegem cât mai bine nevoile cetăţenilor şi companiilor

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a discutat la Palatul Cotroceni cu reprezentanţi ai unor organizaţii şi sindicate despre fiscalitate, securitatea economică a României şi evoluţia pieţei de capital. Pe agenda întâlnirii s-au aflat şi programele PNRR şi SAFE, relatează Agerpres.

La finalul reuniunii, Burnete a anunţat că dialogul cu mediul economic şi social va continua, pentru a identifica mai clar priorităţile şi problemele cu care se confruntă atât companiile, cât şi cetăţenii.

„Discuţii consistente despre fiscalitate, planuri pe termen mediu şi lung, securitatea economică a României, piaţa de capital, energie, digitalizare, dezvoltare rurală, PNRR şi SAFE. Voi continua seria întâlnirilor cu organizaţii sectoriale, sindicate şi cele din sfera socială. Încercăm să înţelegem cât mai bine nevoile cetăţenilor şi companiilor”, a scris Radu Burnete, vineri, pe Facebook.

 

 

