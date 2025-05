INTERVIU. Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan: „La prima întâlnire am fost invitată la un meci de hochei”

De aproape 20 de ani, Mirabela Grădinaru îi este alături, discret, dar constant lui Nicușor Dan.Foto: Hepta

Mirabela Grădinaru, partenera de 20 de ani a lui Nicușor Dan, mama celor doi copii ai săi, o femeie discretă, cu o carieră de succes și un istoric de activism în spate, ar putea fi Prima Doamnă a României. E un rol pe care este dispusă să și-l asume, dar nu neapărat în fața camerelor de filmate. Mirabela Grădinaru a spus, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că se va implica în cauze sociale apropiate sufletului ei dacă Nicușor Dan va fi președinte, așa cum a făcut-o și până acum, că va încerca să fie un exemplu și o sursă de inspirație pentru alții, deoarece crede că România viitorului se construiește român cu român. Ea a vorbit la Antena 3 CNN despre relația ei cu Nicușor Dan, cum le-a schimbat viețile primul copil, Aheea, care are acum nouă ani, dar și despre cele mai dure momente din campania electorală: cele în care i-au fost folosiți copiii pentru capital politic.

Interviul integral:

Cătălina Porumbel: E ultima zi de campanie. Sunteți pregătită să deveniți Prima Doamnă a României?

Mirabela Grădinaru: Sunt pregătită să îmi continui drumul alături de Nicușor.

Cătălina Porumbel: V-ați gândit cum s-ar schimba viața dumneavoastră, a familiei, de duminică seara?

Mirabela Grădinaru: Nu, nicio secundă nu mi-am proiectat nimic în ceea ce privește viața după 18 mai. În toată proiecția pe care o am pentru 19 mai e să îmi duc copiii la școală și la grădiniță.

Cătălina Porumbel: A fost o campani lungă, grea. Ce a fost cel mai greu pentru dumneavoastră în această campanie?

Mirabela Grădinaru: Cel mai greu a fost să duc atacurile pe care le-am primit la adresa familiei și în special toate acele știri sau discuții purtate în spațiul public privind relația lui Nicușor cu copiii.

Cătălina Porumbel: Ați înțeles de ce s-a ajuns în politică la acest nivel?

Mirabela Grădinaru: Nu, Nicușor a mai fost în campanii și niciodată familia nu a fost implicată. Când mi-a spus că va candida la prezidențiale, am spus, în regulă, e o altă campanie așa cum au fost și celelalte. Nu mi-am pus problema că ar putea să fim implicați și noi, ca familie.

Cătălina Porumbel: S-a pus foarte mult accent în această campanie pe căsătorie, pe botezul copiilor. Vă cunoașteți de 20 de ani, cum a fost prima întâlnire?

Mirabela Grădinaru: Eram studentă, la insistențele prietenelor mele am ieșit în club, cu toate că aveam bilet să merg acasă, în club Nicușor m-a întâlnit pentru că el m-a invitat la dans și ulterior lucrurile au descurs lin, cu foarte mult respect, cu foarte multă creativitate, îmi aduc aminte și acum la prima întâlnire am fost invitată la un meci de hochei. Pentru mine a fost o noutate. A fost prima și ultima dată când am fost la un meci de hochei. Am fost surprinsă pentru că mai ieșisem cu băieți, eram invitată la teatru, la o cofetărie, la un film.

Cătălina Porumbel: A fost dragoste la prima vedere sau a fost o dragoste care a venit pe parcurs, care s-a construit?

Mirabela Grădinaru: Nu cred că a fost dragoste la prima vedere în schimb a fost chimie cu siguranță și am construit împreună.

Cătălina Porumbel: Când vorbești despre un matematician lumea are senzația că vorbești de un om distant, rece, care acasă calculează totul perfect, cum e Nicușor Dan acasă? E perfecționist?

Mirabela Grădinaru: Nu, nu. Vorbeam zilele trecute că din toată această campanie din dorința de a-i vedea pe copii cât mai repede intră în camera unde sunt copiii îmbrăcat în costum și copiii cu mânuțele murdare de mâncare merg și îl îmbrățișează și pe el nu îl deranjează absolut deloc. Nu îl deranjează nici când copiii intră în biroul lui și îi deranjează toate dosarele, din contră se bucură și spune că asta înseamnă să avem copii.

Cătălina Porumbel: Copiii cum au simțit această campanie?

Mirabela Grădinaru: Copiii cred că pentru ei a fost foarte dificil. Cel mic îi verbalizează, mai ales că nu îl mai vede atât de mult: tati, mi-a fost foarte dor de tine și ai lipsit atât de mult. Iar fetița înțelege că e foarte importantă această luptă a tatălui și încearcă să înțeleagă dar se vede că și-ar dori să se întoarcă la matematică pentru că îl întreabă în fiecare dimineață. Există foarte mult respect la noi în familie. Când unul din noi are un obiectiv, încercăm să ajutăm atât cât putem, fiecare, da. Fetița dacă are o dorință, îi explicam, ea merge la teatru și noi facem eforturi ca ea să meargă la acel curs și îi dădeam exemplu cât timp ea e la cursul de teatru, eu și băiețelul o așteptăm în parcul de lângă teatru.

Cătălina Porumbel: Vă ajută cineva cu copiii în această perioadă?

Mirabela Grădinaru: Mama vine pe la noi, dar nu atât de des pe cât ne-am dori, ea încă e învățătoare în Vaslui. Copiii au nevoie de atenția părinților și să stea cu părinții cât mai mult și atunci noi încercăm, da. Drumul tatălui să o ducă pe Aheea la școală înseamnă timp petrecut împreună, faptul că lucrez de acasă patru zile pe săptămână, o șansă pe care nu o au toate mamele, înseamnă că ea nu merge la un afterschool ci vine acasă după. Noi încercăm să-i creștem doar noi.

Cătălina Porumbel: Sunt momente în care Nicușor Dan vă enervează și cu ce?

Mirabela Grădinaru: Înainte să avem primul copil mă mai supăram, poate că aș fi vrut mai mult timp petrecut împreună într-o vacanță, mai erau mici supărări, dar după ce a apărut primul copil, am înțeles că toate acele supărări ale mele erau doar mofturi, pentru că ceea ce contează e că suntem sănătoși și că suntem împreună. Nimic deranjant sau nimic care să mă supere foarte tare.

Cătălina Porumbel: În ultima perioadă s-a pus foarte multă presiune pe dumneavoastră cu aceste discuții interminabile legate de căsătorie. Pe mine nu mă interesează ce este dincolo de ușa unei familii, dar în România există această percepție, accentuată în campanie, legată de căsătorie. Evident că dumneavoastră ați explicat. Am înțeles că mai nou o să faceți acest pas.

Mirabela Grădinaru: Nu pentru noi. Recunoaștem că am greșit în fața lui Dumnezeu că nu am făcut acest pas. Dar când o vom face pentru noi în relația cu Dumnezeu, nu pentru marketing, nu pentru capital politic, nu pentru a face din asta o știre.

Cătălina Porumbel: Până la această campanie v-a întrebat cineva insistent? A fost o astfel de presiune din partea familiei?

Mirabela Grădinaru: Au mai fost discuții la început și bunicii și mama, dar când au înțeles că pe noi nu o hârtie ne leagă au acceptat și nu au mai insistat. Nu simt lipsa acestei hârtii. Eu și cu hârtia într-un sertar și fără ea tot ce contează e relația pe care o avem care e bazată pe respect și iubire necondiționată.

Cătălina Porumbel: Ați spus că v-a deranjat în această campanie punerea în discuție a relației domnului Nicușor Dan cu copiii săi. Cred că vă referiți la celebra declarație cu a spune te iubesc, nu?

Mirabela Grădinaru: Da și această presiune a opiniei publice privind botezul. În momentul în care copiii sunt aduși în discuție, nici asta nu m-ar deranja, dacă n-aș avea această frică că unul dintre copiii de la școală ar putea să îi adreseze întrebări Aheei, din curiozitate, nu din răutate, întrebări legate despre relația ei cu tatăl ei. Ea nu e încă la vârsta la care...eu cunosc adevărul, știu relația ei cu tatăl, pot răspunde fără a fi afectată. Aș vrea să putem șterge toate aceste discuții. Acum construim, acum punem bazele și e important ca ea să fie ferită de toate aceste discuții care nu i-ar face bine.

Cătălina Porumbel: Cu Aheea ați vorbit mai mult despre ce înseamnă statutul de președinte?

Mirabela Grădinaru: Noi chiar nu am proiectat absolut nimic. Am discutat despre o nouă campanie în care va fi tati, despre faptul că va lipsi mai mult de acasă, că s-a schimbat rutina în ultimele săptămâni, nu mai e Nicușor cel care o duce la școală, fiind la emisiuni până seara, încerc să îi ofer totuși câteva ore de somn, și atunci am preluat eu această sarcină. A fosst dezamăgită primele două zile, apoi s-a obișnuit și cu mami pe post de șofer.

Cătălina Porumbel: Aș vrea să vă întreb despre statutul de Prima Doamnă. În România nu există instituția ca atare, dar există exemplul clar. Noi am avut prime doamne care au stat departe de viața publică, de implicarea în societate, și cred că în România societatea ar accepta și ar aplauda un astfel de exemplu. Ați făcut mai multe acțiuni civice. În România, cel puțin 250.000 de copii se culcă flămânzi, avem o problemă uriașă cu drogurile, copii care nu reușesc să ajungă la școală, copii care merg șapte kilometri pe jos ca să ajungă la școală. Dacă veți ajunge la Palatul Cotroceni vă veți implica în proiecte sociale, care să ajute pe lângă ceea ce pot face instituțiile statului.

Mirabela Grădinaru: Eu nu pot promite absolut nimic. Ceea ce pot spune este că da, sunt un cetățean care s-a implicat de-a lngul timpul, sunt interesată de tot ce înseamnă copii în România pentru că sunt mamă și văd dificultățile cu care se confruntă copiii plus poveștile mamei care e învățătoare, ce pot să spun e că mă voi implica în continuare, mai mult acum că au mai crescut copiii și nu mai au atâta nevoie de mine, indiferent de statutul pe care îl voi. Așa cum am făcut-o în trecut, o voi face și în viitor și tot timpul discret, nu caut lumina reflectoarelor.

Cătălina Porumbel: Eu v-aș sugera în calitate de cetățean să beneficiați de această lumină. Prima Doamnă reprezintă un statut în România, chiar dacă nu există instituția ca atare, iar România are nevoie de exemple. Dacă noi putem prin exemplul nostru să facem asta cred că putem schimba foarte multe lucruri. Eu îmi doresc la Palatul Cotroceni să existe pe lângă un președinte competent și o soție care să se ocupe de probleme sociale. În România există foarte multe zone unde trebuie implicare la un nivel mult mai mare și statutul de Prima Doamnă ar trebui să existe în acest sens.

Mirabela Grădinaru: Cred că e nevoie de o implicare la nivel de România, să înțelegem noi ca popor că lucrurile se schimbă și datorită nouă, a ceea ce facem zi de zi, avem cauze pentru care luptăm și pentru care dorim să ne implicăm, iar procentul oamenilor care fac voluntariat în România este foarte mic comparativ cu alte țări din Occident și dacă aș putea să fiu un exemplu la nivel de implicare și să inspir la rândul meu o voi face, dar o voi face indiferent de statutul meu și trebuie să o facem fiecare dintre noi dacă vrem ca România să fie ceea ce ne dorim.

Cătălina Porumbel: Aveți emoții pentru duminică seara? V-ați gândit cum va arăta acel moment?

Mirabela Grădinaru: Nu am emoții. Noi am continuat să ne urmărm firul firesc al vieții. Nu mi-am luat concediu în această perioadă, am lucrat la fel ca și înainte de campanie. Copiii au mers la școală, respectiv grădiniță. Dacă ar fi să mă gândesc la seara de duminică, voi face ce am făcut am făcut și în seara după primul tur, voi lua copiii să simtă și ei emoția, dar vom sta undeva deoparte, departe de agitație și de scenă, zece minute atunci când se anunță rezultatele și ulterior acasă. Merg cu copiii acasă ca ei să se poată odihni și ei să meargă la școală și grădiniță.

Cătălina Porumbel: Mama ce spune?

Mirabela Grădinaru: Ea insistă că aș putea să fiu un pic mai blândă cu ei și să le ofer o zi două de vacanță mai ales că e și ea acum la noi. Dar am fost fermă și cu dânsa și i-am explicat că viața copiilor, responsabilitatea lor e în mersul la școală/grădiniță, și indiferent ce se întâmplă în viața adulților, viața lor nu trebuie afectată.

Cătălina Porumbel: Dacă va câștiga domnul Nicușor Dan veți merge la Palatul Cotroceni, există vila Lac, rămâneți în apartamentul în care sunteți acum?

Mirabela Grădinaru: Există și un document pe care l-a semnat pentru fiica lui, în care Aheea i-a cerut să continuăm să locuim în același cartier. El a semnat, noi ne dorim să locuim în același loc.

Cătălina Porumbel: Ce așteptări aveți dumneavoastră de la președintele Nicușor Dan? Care e prima urgență pe care ar trebui să o rezolve?

Mirabela Grădinaru: Urgențele, indiferent de cine va câștiga, ca mamă mă gândesc la tot ce ține de copii, de la educație, o educație decentă, sănătate și nu în ultimul rând siguranță pentru copiii noștri și pentru noi.

Cătălina Porumbel: Societatea noastră e foarte divizată acum. Ar trebui să fie asta o prioritate pentru domnul Nicușor Dan? Să unească această nație? De șase luni de zile e un război în familie, între prieteni...

Mirabela Grădinaru: Da, dezbaterile au fost foarte aprinse în ultima perioadă, s-a discutat și cu argumente și fără argumente, va fi o misiune grea să unească România și îmi doresc să trăim din nou în liniște și pace noi între noi, fără să ne certăm.

Înregistrarea interviului poate fi urmărită aici: