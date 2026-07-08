INTERVIU. Nicușor Dan, la Ankara: „Mesajul principal e că SUA rămân implicate în NATO”. Ce se întâmplă dacă Polonia e atacată

Nicușor Dan a participat la Summitul NATO de la Ankara, care s-a încheiat miercuri. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că mesajul principal de la Summitul NATO de la Ankara este că Statele Unite rămân implicate în alianță, iar angajamentul față de Articolul 5 al tratatului a fost reconfirmat. În acest context, Nicușor Dan a afirmat că în eventualitatea unui atac al Rusiei asupra unui stat NATO, cum ar fi Polonia, toți aliații vor răspunde. În ceeea ce privește criza politică internă, șeful statului a reiterat că responsabilitatea este a partidelor pro-occidentale să formeze o majoritate, iar alegerile anticipate nu ar reprezenta o soluție pentru deblocarea crizei politice.

Nicușor Dan a participat la Summitul NATO de la Ankara, care s-a încheiat miercuri cu o declarație comună în care aliații, inclusiv SUA, s-au angajat să respecte Articolul 5. Într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, după două zile de discuții cu liderii NATO, Nicușor Dan a prezentat concluziile sale.

În opinia Președintelui, cel mai important mesaj de la acest Summit este faptul că SUA nu părăsesc alianța. Nicușor Dan a declarat că pe plan extern România este protejată, iar la Summitul de la Ankara s-a subliniat importanța flancului Estic al NATO. Nicușor Dan a adăugat că în opinia sa nu va exista un atac al SUA asupra unui stat NATO, așa cum au existat informații, dar în eventualitatea în care acest scenariu va deveni realitate „toți aliații vor răspunde”.

Președintele a vorbit și despre vizita pe care o va face la Kiev luna aceasta, dar și despre colaborarea mai strânsă cu Ucraina după incidentul din Portul Constanța.

În ceea ce privește criza politică internă, Nicușor Dan a afirmat că responsabilitatea este la partidele politice să ajungă la un compromis și să formeze o majoritate parlamentară.

Interviul integral cu Președintele Nicușor Dan:

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Cum arată acest summit NATO pentru țara noastră la Ankara? Care au fost cele mai importante discuții pentru România și care sunt deciziile care ne afectează direct?

Nicușor Dan, Președintele României: Tot timpul la un astfel de Summit contează declarația, care este negociată de echipele tehnice mult timp înainte, uneori până în ziua Summit-ului și discuțiile din sală care dau cumva o perspectivă de ce se va întâmpla mai departe.

Ce este important pentru noi este că în declarația Summit-ului se vorbește de unitate, se vorbește de reconfirmarea Articolului 5, de apărare reciprocă și foarte important, pentru că asta a fost îngrijorarea după Summit-ul de anul trecut de la Haga, o îndepărtare a Statelor Unite de NATO și se reafirmă în declarație și inclusiv în discuțiile și în intervenția pe care a avut-o președintele Statelor Unite în cadrul Summit-ului, că nu e vorba de asta.

Statele Unite rămân implicate în cadrul NATO. Acesta este cumva mesajul principal. A fost acest Summit și după Summit-ul de la Haga în care s-a pus în discuție echilibrarea cheltuielilor de apărare între Statele Unite și Europa pentru Europa. Atunci, la Haga, a fost o asumare din partea țărilor europene că vor crește cheltuielile militare, ceea ce la Summit-ul ăsta s-a constatat că s-a întâmplat, adică Europa e serioasă în a prelua responsabilități de apărare.

Pe ce ne interesează mai mult pe noi s-a subliniat importanța agresiunii pe termen mediu a Rusiei sau a intențiilor agresive pentru țările din flancul Estic, deci importanța flancului Estic al NATO. În intervenția mea am vorbit, am atras atenția din nou asupra Mării Negre, care ne interesează, am spus și cum am progresat acolo și bineînțeles asupra Moldovei, care e un stat neutru, dar care are nevoie de echipamente pentru a se apăra.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Ați avut discuții cu președintele american Donald Trump în marja acestui summit?

Nicușor Dan, Președintele României: Doar schimburi de politețe cum am avut cu mulți din alți lideri. Cu mulți dintre ei mă cunosc de la Consiliul European și atunci evident că ne cunoaștem, am vorbit deja, am schimbat amabilități deja de zeci de ori, cu cei care nu sunt în Europa formule de curtoazie.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: În ultimele săptămâni au apărut foarte multe informații, cel puțin în presa poloneză, despre o posibilă agresiune dincolo de agresiunea hibridă a Rusiei și chiar o agresiune pe teritoriul țărilor baltice sau pe teritoriul Poloniei. Acest subiect a fost discutat la summit-ul NATO? A fost abordat de lideri? Sunt informații care se producă îngrijorare?

Nicușor Dan, Președintele României: Aceste tipuri de discuții apar mai des în Summit-uri care au un format mai restrâns, cum a fost Summit-ul B9 sau cum a fost Summit-ul în format Helsinki pe care l-am avut la Gdansk în urmă cu două, trei săptămâni. În cadrul Summit-ului de azi nu a fost ridicat acest subiect, în schimb a fost reafirmată de către toată lumea solidaritatea. Adică dacă, eu cred că nu, dar dacă vreodată lucrul ăsta se va întâmpla, toți aliații vor răspunde.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Pe 15 iulie veți merge la Kiev, vă veți întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Am văzut decizii care implică ambele țări, și România și Ucraina, la acest Summit, în principal în privința industriei de apărare.

Cum va coopera România cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește sistemul de apărare antidronă?

Nicușor Dan, Președintele României: După cum știți, a fost vizita președintelui în urmă cu trei luni aproximativ. Cu ocazia asta am semnat un acord pe subiectul acesta. Au urmat niște vizite tehnice. În luna iulie o să fie o altă vizită tehnică pentru a operaționaliza tipul acesta de cooperare. În cadrul programului SAFE avem 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone, de sisteme antidrone, în care o să fie o colaborare cu partea ucraineană. Eu sper că foarte curând lucrurile astea se concretizeze în contracte ca să înceapă producția.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: După momentul exploziei dronei din portul Constanța, ați discutat cu președintele ucrainean. Ați fost mulțumit de răspunsul părții ucrainene, transmisă prin Ministerul Apărării la ceea ce s-a întâmplat acolo și la disponibilitatea de a avea o cooperare ușor diferită pe viitor pentru a nu se mai întâmpla astfel de lucruri pe teritoriul României?

Nicușor Dan, Președintele României: După acel incident au fost discuții cu partea ucraineană la mai multe niveluri. Un lucru care s-a convenit și care este deja pus în aplicare este faptul că există un canal direct. În cadrul sistemului nostru de apărare și în cadrul sistemului ucrainean de apărare sunt mai multe structuri. Unele aveau contact direct, altele nu aveau și în momentul acesta există contact direct și la nivelul structurilor de apărare.

Asta este un lucru care s-a întâmplat și pe partea explicativă au fost mai multe contacte inclusiv de la Ministerul Apărării și răspunsul final o să-l avem tot așa după vizita delegației ucraineane în România.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Știm ce s-a întâmplat atunci? Mai exact, dincolo de ceea ce a comunicat Ministerul Apărării, care era misiunea dronei respective, avea vreo legătură cu teritoriul național sau doar bruiajul a făcut ca ea să ajungă în apele românești?

Nicușor Dan, Președintele României: Ce știm cu certitudine este că drona de proveniență ucraineană nu a avut ca țintă Portul Constanța. Asta știm cu certitudine și avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigația se va termina.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Aș vrea să vă adresez câteva întrebări și pe politică internă. În conferința de presă pe care ați susținut-o astăzi după Summit-ul NATO ați vorbit despre faptul că luni va exista o întâlnire între dumneavoastră și liderii fostei coaliții de guvernare și că nu aveți foarte multe așteptări de la această întâlnire pentru că nu vedeți în momentul de față o soluție care să se degaje. Când credeți că vom avea un final a crizei politice? Când credeți că vom avea un guvern învestit? Și cine sunt principalii responsabili care în momentul de față țin blocată această situație politică, cel puțin pentru noi, care pare fără sfârșit?

Nicușor Dan, Președintele României: În primul rând este o așteptare a oamenilor absolut legitimă. Oamenii au dat prin vot mandatul parlamentarilor să le apere interesele și indiferent de partidul pe care ei l-au votat, oamenii nu vor să continue această stare de incertitudine care în mod evident îi afectează. Este o obligație pe care partidele parlamentare o au de a rezolva această chestiune.

Evident că în măsura în care eu pot să ajut, pot să ajut, pot să fac discuții, am avut discuții informale cu lideri, sunt la curent cu discuțiile pe care ei le-au avut între ei, însă răspunsul este exclusiv la partidele parlamentare, care au voturile care să numească un guvern.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Ați spus, în repetate rânduri, „cu calm vom trece și prin asta”. Credeți că vom avea un guvern până la finalul acestei toamne? Deja pare că vara se va termina cu un guvern interimar, începe sesiunea parlamentară în septembrie. Putem avea și o sesiune extraordinară?

Nicușor Dan, Președintele României: Sigur vom avea. Este nevoie, pentru că un guvern interimar nu poate să dea ordonanțe de urgență. Pentru a avea banii din PNR trebuie să trecem niște legi și ele nu vor putea fi trecute decât într-o sesiune extraordinară.

Asta e partea pozitivă, faptul că partidele din fosta coaliție sunt toate de acord că trebuie să avem această sesiune extraordinară pe legile care au rămas din PNNR și o vom avea. Asta e o certitudine.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Apropo de legile din PNNR, legea salarizării, de exemplu, deși ați mediat la început această discuție, nu pare să fie acum un angajament asumat de toate partidele și sunt din ce în ce mai mari șansele că această lege, care este și jalonul PNNR, să nu treacă, nici într-o sesiune extraordinară.

Nicușor Dan, Președintele României: Pe legea salarizării ce pot să confirm este că există o analiză pe care fiecare din partide a făcut-o și că în momentul de față nu există un consens pe o formă sau pe alta, dar, din nou, discuțiile continuă. Sunt părți negative, părți pozitive pe care trebuie să le spunem cu obiectivitate. Există disponibilitate, nu pot eu să dau vreo garanție că va trece sau nu va trece, dar că există disponibilitate la dialog pe legea asta pot să confirm.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: În legătură cu tot ce spuneați dumneavoastră în conferința de presă, în momentul de față niciuna dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD, Siegfrid Mureșan din partea Coaliției PNL-USR-UDMR, nu are șanse să treacă. Veți cere partidelor o altă propunere de premier sau veți încerca în continuare să lucrați cu aceste două propuneri până când veți armoniza pozițiile și în jurul uneia dintre cele două propuneri se va degaja o majoritate?

Nicușor Dan, Președintele României: Ce pot eu să spun din declarațiile publice deja ale partidelor este că niciuna din aceste două variante în momentul acesta nu strânge majoritatea. Și atunci, nu este atributul meu să găsesc soluții.

Evident că dacă aș avea o soluție, aș pune-o pe masă, dar responsabilitatea, pentru că nu este numai cine să fie prim-ministru, ci sunt detalii tehnice, care să fie programul, cine să fie secretari de stat, cine să fie prefecții, deci asta este o discuție care este a partidelor și lucrul pe care eu îl spun este 'luați-vă această responsabilitate și veniți cu soluții care să aibă șanse să treacă de votul Parlamentului'.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Dar dacă nu se va degaja o soluție, ați exclus de multe ori varianta alegerilor anticipate. Partidele, inclusiv cele din fosta coaliție, au început să vorbească tot mai des despre alegerile anticipate. Ba unele parcă cer aceste alegerile anticipate. Care este poziția dumneavoastră în acest moment în legătură cu posibilitatea ca în România să există alegerile anticipate în perioada următoare?

Nicușor Dan, Președintele României: Este un scenariu puțin probabil în momentul ăsta și ce e cel mai important este că este ceva ce nu ne scoate din blocaj. Toate sondajele la care avem acces ne spun că vom avea cam aceeași configurație parlamentară și vom fi în același blocaj. Atunci de ce să petreci câteva luni ca să mărești starea de incertitudine ca să ajungi cumva la același rezultat? Asta este opinia mea și de asta, din nou, mă întorc la partide și le cer responsabilitate pentru a găsi o soluție negociată politic.

Robert Kiss, realizator Antena 3 CNN: Pe finalul acestui interviu v-aș ruga dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii Antena 3 CNN, pentru românii care ne urmăresc după acest Summit și în contextul despre care tocmai am discutat de criză politică profundă în România?

Nicușor Dan, Președintele României: Mesajul meu este dublu. Pe palierul extern, românii să fie liniștiți. România este protejată și acest Summit confirmă încă o dată că suntem în direcția potrivită și că există unitate între aliați. În ceea ce privește politica internă, nu e situația cea mai fericită, evident, însă oamenii nu trebuie să-și piardă speranța. Pe chestiunile esențiale există voință, cum o dovedește acordul pe rezolvarea situației din PNRR.