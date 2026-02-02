Irineu Darău, despre obiectivele României în Programul SAFE: O parte mare din componente sau din produse întregi să fie făcute la noi

Irineu Darău, ministrul Economiei. sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că unul dintre obiectivele strategice ale României în legătură cu Programul SAFE este ca cea mai mare parte a componentelor să fie realizate în ţară, astfel încât să sprijinim industria românească, notează News.ro. În cadrul programului SAFE, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro.

Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele, iar aceste lucru presupune o analiză reală a situaţiei în care este industria de apărare din ţară. ”Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii”, a afirmat ministrul.

Irineu Darău a vorbit, luni seară, la TVR Info, despre Programul SAFE şi obiectivele strategice ale României.

”Nu există baghetă magică (…) Vom face maximul de efort pentru a avea un procent cât mai mare de, cum îi spunem noi, localizare, da, acest offset, adică o parte esenţială, mare, din componente sau din produse întregi, să fie făcute pe teritoriul României. Nu este ceva uşor să ştiţi”, a explicat ministrul.

El a menţionat că România trebuie să încheie până în luna mai contractele aferente proiectelor incluse în Programul SAFE şi aprobate de Comisie Europeană.

”Toate instituţiile statului implicate, şi Ministerul Economiei, şi Ministerilor Apărării, şi Guvernul în ansamblu, premierul, Cancelarea Premierului, încercăm să punem condiţii cât mai favorabile producţiei în România, dar…cu o precizare şi realistă. Adică ne uităm - şi nu e uşor, să ştiţi - la fiecare bucăţică de industrie şi vedem ce funcţionează, ce nu funcţionază, ce poate funcţiona în interiorul a cinci ani, pentru că în 2030, decembrie, se va termina SAFE”, a explicat ministrul.

Darău crede că ”sunt perspective în multe locuri din România de parteneriate de succes”.

”Ceea ce vă pot garanta este că atât eu, cât şi Cancelarea Premierului, cât şi ministrul Radu Miruţă, colegul meu, şi când e la MAPN, dar şi când era la Ministerul Economiei, am susţinut acest principiu şi până în ultimul moment vom încerca să maximizăm această parte de localizare în contractele pe care România le va avea din SAFE”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, totul ”depinde exact ce putem face în România, ce putem transfera în Românie în 5 ani de zile şi ce alte prevederi contractuale putem pune acolo într-un timp foarte scurt”.

”Noi încercăm să negociem realist, cum am spus, condiţii contractuale care să maximizeze procentul de localizare. Localizarea efectivă, producţia în România, transferul de tehnologii se va întâmpla pe parcursul celor 5 ani. Un alt obiectiv strategic este să atragem (…) investitori străini, mari, serioşi, conectaţi, dacă vreţi şi validaţi de sistemele de apărare europene şi NATO, pentru ca pe termen lung să-i avem aici, să ne înveţe lucruri şi să fim interdependenţi”, afirmă ministrul Economiei.

Investitorii străini să lucreze cu firme din România

De asemenea, potrivit ministrului, un alt obiectiv este ca marile companii de investiţii din străinătate, atunci când vin în România, să lucreze cu cât mai mulţi furnizori, contractori români.

Pornind de la o discuţie despre plângerea penală pe care fostul ministru al Economiei Radu Miruţă a făcut-o conducerii ROMARM, Irineu Darău a declarat: ”Este un fel de bătălie cu unii oameni care, cred eu, de-a lungul timpului au, aş spune, parazitat acest sistem al industriei naţionale de apărare. Nu aş vrea, apropo de etichetări, să se înţeleagă, şi niciodată nu voi susţine acest lucru, că nimic nu merge în industria naţională de apărare. Au fost nişte paraziţi sau nişte căpuşe care au încercat în nişte locuri ale industriei naţionale de apărare să îşi tragă partea lor, a leului, şi asta în ce rezultă? Nu doar că au sărăcit, să zic, sistemul naţional de apărare, dar au compromis, dacă vreţi, şansele să avem o industrie naţională de apărare mult mai puternică”.

De aceea, Darău a reiterat ideea că ”trebuie să ne uităm la ce merge şi trebuie să potenţăm ceea ce merge alături de parteneri străini”.

”Să ştiţi că, până la urmă, credibilitatea în SAFE trebuie să fie a statului român. Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii şi să atragi parteneri străini acolo unde ştii că nu-ţi funcţionează compania de stat. Unele funcţionază, altele nu funcţonează, dar să ştiţi că aici sunt destul de optimist. Există şi investitori străini atât de interesaţi de România şi de această zonă şi de Programul SAFE, încât s-ar putea să fie convinşi să investească în nişte companii de stat, alături de stat, adică să fie parteneri cu statul”, a mai declarat Darău.

Potrivit acestuia, aceasta ar putea fi o variantă ”să salvăm nişte companii de stat, aproape imposibil de salvat altfel, prin aducerea unor parteneri străini”.

”Face parte din efortul Guvernului şi statului român în aceste luni”, a menţionat ministrul Economiei.

Comisia Europeană a aprobat, joi, planurile naționale de apărare a opt state membre. Comisia a prezentat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. În cadrul programului SAFE, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro.