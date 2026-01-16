Nicuşor Dan, după ce România primeşte 16,68 miliarde de euro în programul SAFE: Resursele vor crea noi locuri de muncă bine plătite

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, după ce România beneficiază de 16,68 miliarde de euro, în cadrul programului SAFE, că "ţara noastră primește a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE" şi că "aceste resurse vor contribui major la crearea de noi locuri de muncă bine plătite și la modernizarea infrastructurii de transport".

"Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), care ne va pune la dispoziție peste la 16 miliarde de euro, este o veste foarte bunä.

Acești bani sunt pentru achiziții, proiecte și investiții esențiale de securitate pe care România oricum le avea în vedere și singură le-ar fi finanțat la costuri mult mai mari.

Țara noastră primește a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE, reprezentând o oportunitate strategică de a accelera investițiile necesare în revitalizarea industriei naționale de apărare.

Aceste resurse vor contribui major la crearea de noi locuri de muncă bine plătite și la modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv a unuia dintre cele mai importante proiecte care trebuie finalizate, Autostrada Moldovei, dar nu numai", a postat Nicuşor Dan pe Facebook.

Ce este SAFE

"Instrumentul SAFE, un mecanism temporar de împrumut, instituit ca răspuns la criza de securitate actuală, reprezintă un pas concret pe care UE îl face cu hotărâre pentru a-și proteja cetățenii.



Este o șansă foarte bună pentru România de a-și asuma astfel rolul de partener responsabil, care investește în capacități proprii și contribuie la efortul comun european.

În actualul context, este esențial ca Europa să aibă grijă de ea însăși prin solidaritate și investiții inteligente pentru a garanta securitate, stabilitate și prosperitate", a mai explicat şeful statului.

România primește undă verde pentru proiectele de apărare

Comisia Europeană a aprobat, joi, planurile naționale de apărare a opt state membre. Comisia a prezentat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. În cadrul programului SAFE, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro.

Comisia precizează că nivelurile de finanțare pentru fiecare țară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței.

De exemplu, 1,18 miliarde de euro au fost alocate pentru Cipru, în timp ce 16,68 miliarde de euro sunt alocate provizoriu pentru România. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde de euro după semnarea acordurilor de împrumut.