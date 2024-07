Keir Starmer: „Marea Britanie nu va reintra în UE în timpul vieții mele”

Keir Starmer, liderul Partidului Laburist britanic. Sursa foto: Profimedia Images

Keir Starmer a insistat că Marea Britanie nu va reintra nici în UE, nici în piața unică, nici în uniunea vamală, în timpul vieții sale, în cel mai ferm angajament al său de până acum că Partidul Laburist nu va căuta relații mult mai strânse cu Europa atâta timp cât va fi prim-ministru, potrivit The Guardian.

Liderul laburist a declarat miercuri reporterilor că nu crede că Marea Britanie se va întoarce în niciunul dintre cele trei blocuri cât timp va fi în viață, excluzând cu desăvârșire revenirea la UE chiar dacă va câștiga un al doilea mandat.

În ultimele zile, liderul laburist a început să vorbească mai liber despre ce ar face partidul său la putere, deoarece sondajele continuă să sugereze că se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare. Miercuri, de exemplu, a declarat că va încerca să prelungească calendarul parlamentar imediat după alegeri pentru a avea mai mult timp să legifereze înainte de vară.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de deschiderea urnelor, Starmer a evitat în mare măsură să vorbească despre relațiile cu UE în timpul campaniei, în timp ce Partidul Laburist încearcă să evite greșelile pe care le-a făcut în 2019, când i-a îndepărtat pe alegătorii de stânga promițând un al doilea referendum.

Unii au sugerat reticența de a vorbi despre acest subiect a mascat o dorință de a urmări reintrarea în uniunea vamală sau pe piața unică în timpul unui al doilea mandat laburist, ceea ce alte personalități de rang înalt din partid nu au reușit să excludă. Cu toate acestea, Starmer a insistat miercuri că nu este cazul.

Întrebat dacă ar putea vedea circumstanțe în care Regatul Unit să reintre pe piața unică sau în uniunea vamală în timpul vieții sale, Starmer a spus: "Nu. Nu cred că asta se va întâmpla. Am fost foarte clar cu privire la faptul că nu voi reveni în UE, pe piața unică sau în uniunea vamală - și nici nu voi permite revenirea la libertatea de circulație."

Cu toate acestea, el și-a repetat părerea că Partidul Laburist ar putea obține acorduri comerciale mai bune cu UE în anumite sectoare. "Cred că am putea obține o înțelegere mai bună decât înțelegerea ratată pe care am obținut-o sub conducerea lui Boris Johnson pe frontul comercial, în cercetare și dezvoltare și în domeniul securității", a spus el.