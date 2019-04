Kelemen Hunor, avertisment dur pentru coaliţia PSD-ALDE

Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat un avertisment dur pentru coaliţia PSD-ALDE.

UDMR îşi va retrage spijinul pentru majoritatea parlamentară PSD+ALDE, în cazul unei noi restructurări a Guvernului.

Anunţul a fost făcut de liderul UDMR la Radio France Internationale.

„UDMR va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate.

Vreau eu să se demonstreze că au majoritate, ei trebuie să adune 233 de voturi, noi încercăm să nu-i încurcăm nici pe cei din Opoziţie, nici pe cei din PSD-ALDE şi de aceea eu cred că dacă se va demonstra că această coaliţie are majoritate, poate reuşim şi noi să stopăm aceste acuzaţii total nefondate că PSD-ALDE stă în voturile noastre şi permanent noi nu ştiu ce şantajăm în dreapta şi în stânga, ceea ce nu este adevărat. Sunt acuzaţii lipsite de orice bază”, a spus Kelemen la RFI, întrebat ce va face UDMR dacă se va ajunge la o restructurare a Guvernului în Parlament.