Kelemen Hunor: Dacă PNL acceptă ca PSD să îi schimbe premierul, este sfârșitul politic pentru partid

Kelemen Hunor a recunoscut că nu știe care va fi următorul pas pentru depășirea crizei politice.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat în urma votului din PSD pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. El a precizat într-un mesaj pe Facebook că în acest moment acordul coaliției de guvernare nu mai există și a făcut apel la dialog pentru construcția unei noi majorități parlamentare stabile:

“Partidul Social Democrat a decis să își retragă sprijinul pentru prim-ministru. Prin această decizie, coaliția s-a încheiat, iar acordul de coaliție și-a pierdut valabilitatea.

UDMR susține dialogul. Liderii partidelor trebuie să se așeze la masă și să găsească o soluție care să asigure guvernarea țării printr-o majoritate parlamentară previzibilă”, a scris Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, despre scenarii după votul intern din PSD

Într-un interviu pentru Digi24, Kelemen Hunor a recunoscut că nu știe care va fi următorul pas pentru depășirea crizei politice, dar a descris mai multe scenarii, de la reluarea negocierilor de la zero, până la un impas constituțional:

“Sunt câteva ieșiri dintr-o astfel de criză. Dar nu vreau să mă gândesc pentru niciuna dintre variante ca variante fezabile până când nu avem o discuție. Se poate merge de la tabula rasa, în care ne așezăm la masă cei care credem că putem forma o majoritate și totul se reia de la zero. Celelalte variante sunt cele în jurul cărora rămân în Guvern să se formeze o majoritate parlamentară de susținere, fără să atragi pe altcineva în Guvern.

Sigur, există și varianta opoziția preia guvernarea. Există foarte multe variante până la conflict constituțional, și se ajunge la CCR pentru că sunt câteva situații care nu sunt reglementate în Constituție. După 45 de zile, dacă nu obține votul de investitură ce se întâmplă, pentru că nu e moțiune de cenzură și doar prin moțiune de cenzură pică Guvernul sau prin demisie. Deci sunt variante care trebuie discutate”.

Kelemen Hunor a recunoscut că dacă PNL acceptă ca PSD să îi schimbe premierul ar putea fi sfârșitul politic pentru liberali. El a dat exemplul crizei politice din anul 1998, când premierul PNȚCD de atunci, Victor Cirbea, a fost forțat să demisioneze la presiunile PD-ului, care a părăsit coaliția:

“Am mai văzut un film asemănător într-un alt context, când PD-ul de atunci cerea demisia lui Ciorbea din fruntea Guvernului. Ciorbea nu și-a dat demisia, PD-ul s-a retras. A venit Radu Vasile. Ăla era momentul sfârșitul PNȚCD-ului din perspectiva mea, nu în momentul în care Emil Constantinescu a luat decizia că nu mai candidează. Atunci mortul era deja așezat. E aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție , cu care tu colaborezi și vrei să colaborezi în continuare cine să fie premierul, indiferent dacă vorbim de Bolojan, de Grindeanu. Nu prea se acceptă așa ceva. Dacă un partid acceptă așa ceva e sfârșitul acelui partid”, a spus Kelemen Hunor.