Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: Cea mai dificilă chestiune e legea salarizării unitare

Legea salarizării unitare, aflată pe agenda consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, reprezintă una dintre cele mai dificile chestiuni în discuţie, a declarat, luni, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, "există câteva probleme" cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"Pe PNRR avem câteva probleme, unde poate cea mai dificilă chestiune este legea salarizării unitare, ceea ce este o asumare din partea României în faţa Comisiei, este o reformă asumată în PNRR şi acolo, într-adevăr, discuţii vor fi în continuare. Până în 30 august, 31 august trebuie să fie în Monitorul Oficial", a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

Despre draftul legii, el a arătat că "deocamdată nu a fost oficial asumat de Ministerul Muncii".

"Trebuie discutat, asumat şi după aceea pot să fiu de acord sau nu, că sunt acolo câteva chestiuni care sigur că nu rămân aşa cum era în draft. De exemplu, între localităţile cu 50.000 de locuitori şi până la 250.000 de locuitori nu există niciun prag sau de la zero, care înseamnă, sigur, cea mai mică unitate administrativă, până la 10.000, iarăşi nu există niciun prag. Plus, sunt chestiuni legate de sporuri şi limitarea sporurilor. Deci, sunt multe, multe discuţii, care în coaliţie nu au fost până acum, în vechea coaliţe, nu au fost pe agenda noastră. Există acest prim proiect, trebuie văzut cum şi în ce formă va fi asumat de Ministerul Muncii", a argumentat preşedintele UDMR.

El a precizat că în privinţa Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) există consens în vechea coaliţie.

"Am discutat despre lucruri urgente - SAFE şi ce trebuie să facem ca să nu pierdem banii din SAFE, adică în Comisiile de apărare din Cameră, Senat, în şedinţă reunită trebuie aprobată ce - conform legii - ţine de aceste comisii. (...) Este, este (timp - n.r.), bineînţeles că este. În această săptămână se poate, da, şi aici nu avem dispute în vechea coaliţie, deci acolo lucrurile sunt clare. N-am văzut nicio dispută polemică pe SAFE", a explicat liderul UDMR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii Legi a salarizării unitare. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul. Însă, în cel mai rău scenariu, vor exista categorii de angajați din sectorul public care vor trebui să aștepte până la următoarea indexare. De asemenea, Pîslaru a declarat că în unele cazuri salariile vor crește, dar vor fi și situații în care vor stagna.