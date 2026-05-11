Kelemen Hunor: Dorința mea e să refacem coaliția. Un guvern tehnocrat ar fi abandonat la prima curbă mai periculoasă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune, la Antena 3 CNN, că el și formațiunea sa își doresc refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și că un guvern tehnocrat nu ar putea funcționa pentru că „la prima curbă mai periculoasă” va fi abandonat. El a mai spus că partidele din fosta coaliție ar trebui să găsească o soluție pentru un nou guvern și că președintele ar trebui să nominalizeze o persoană pentru a vedea dacă se poate strânge o majoritate parlamentară pentru un nou guvern.

Liderul UDMR a spus că cea mai mare nevoie a României în prezent este să se refacă rapid coaliția de guvernare, pentru că momentul este greu și mai sunt mai puțin de două săptămâni până ce se va închide PNRR-ul.

„S-ar putea să fie doar proiecția mea spre exterior și dorința mea de a reface această coaliție, în momentul în care trecem printr-o perioadă foarte grea, dificilă. Mai avem 11-12 zile până când închidem PNRR, e o miză uriașă.

Ce s-ar putea întâmpla sau ce ar trebui să se întâmple? Oamenii ar trebui să mai cedeze fiecare câte un pic și sigur, să găsească președintele României, că este atributul lui, o persoană care poate coagula, reforma, această coaliție, o personalitate care poate fi acceptabilă pentru toate părțile și care știe să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală și o criză bugetară.

Nu am un nume, prenume, fiindcă nu e treaba mea. Nu vreau să mă aventurez într-o direcție necunoscută, dar eu cred că asta e prima opțiune pentru noi (refacerea fostei coaliții), pentru UDMR, dar cred că și pentru ceilalți colegi.

Această persoană trebuie să aibă o experiență politică cât de cât, să cunoască lumea politică, să aibă relații în politică. Acum, fără să supăr pe nimeni din zona economică, bancară, dar un om care nu are și nu a avut responsabilitate politică și vine în această poziție mâine, poimâine se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament și o responsabilitate politică din punct de vedere electoral. Și atunci partidele sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui astfel de om.

România oricum este în criză politică de foarte, foarte mulți ani, Crize guvernamentale succesive. E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie să găsești o formulă prin care gestionezi PNRR-ul, gestionezi și pregătești bugetul și adopți bugetul pentru anul viitor, 2027.

Dacă merge formula mai departe, cu atât mai bine. Dacă nu, atunci asta este viața. Nu ai ce face, nu poți să gătești din ceea ce nu ai în cămară. Avem aceste partide după votul popular din 2024. Sigur, teoretic există și varianta alegerilor anticipate”, a spus Kelemen.

Întrebat dacă crede că președintele îi poate aduce la aceeași masă pe Bolojan și Grindeanu, Kelemen s-a declarat „convins că da”.

„Care va fi rezultatul? Nu știu, dar da, fiindcă toți trei sunt oameni responsabili. Și dacă ei așa se așează și vor discuta, dacă va fi cazul, Dar aici sigur, mai mult nu pot să spun nici eu, așa cum îl știu eu pe Bolojan, pe Grindeanu, cum îl știu pe domnul președinte. Se pot așeza la masă. Până la urmă, dacă ai acceptat să fii votat, să mergi în Parlament, să gestionezi treburile țării, atunci și cu toate supărările te așezi la masă, Vei vedea dacă ajungi la vreo concluzie sau nu.

„Nu vreau să par purtătorul de cuvânt al președintelui -am avuvt o discuție sinceră, bună – acum rămâne de văzut ce se întâmplă la discuțiile formale, pentru că până acum am avut discuții informale. E nevoie să discutăm, altfel nu găsim vreo formulă”, a adăugat liderul UDMR.

Posibilitatea guvernului „tehnocrat”

În ce privește un posibil guvern tehnocrat, Kelemen a exclus din start posibilitatea, spunând că oricum în România nu a mai existat formulă de guvern tehnocrat și că chiar și celebrele exemple - guvernul Isărescu în 2000 și Cioloș în 2016 - au fost guverne cu miniștri politici.

El a spus că un guvern tehnocrat va fi „abandonat la prima curbă mai periculoasă”.

„Guvernul tehnocrat va fi învestit, nu e o problemă că se va vota în Parlament, dacă nu la prima la a doua încercare doar că va fi abandonat în prima curbă, pentru că nu are responsabilitate politică. Gândiți-vă – guvern tehnocrat cu toate partidele în opoziție, că asta va fi practic fără să inventăm noi roata.

Pentru că dacă nu-s în guvern politicienii, atunci unde sunt? În opoziție. Astea-s variantele. La prima curbă mai periculosă va fi abandonat acel guvern pentru că fiecare se va simți în opoziție.

Sunt câteva proiecte de lege dificile – legea salarizării unitare – nici în coaliție nu am putut să găsim soluție încă, dar vă dați seama că un guvern tehnocrat nu poate fără o susținere politică solidă.

Poate să dea OUG, dar trebuie votată de Parlament, trebuie publicat în Monitorul Oficial. Nu o să meargă. Noi n-am avut guvern tehnocrat, guvernul Cioloș n-a fost tehnocrat. Nici ăla din 2000 – a fost domnul Isărescu premier, dar miniștrii erau politici.

Și era clar că merge un an de zile, organizează alegeri prezidențiale, parlamentare și locale și așa a acceptat guvernatorul BNR, cu condiția să poată reveni în funcția de guvernator, dar a fost cu nouă luni înainte de alegeri, nu cu doi ani și jumătate”, a mai spus Kelemen.