Kelemen Hunor, după ce Grindeanu i-a chemat pe șefii din Justiție la consultări: „Poate e un joc politic”

Preşedintele UDMR susține că „trebuie să închidem după motivarea CCR” / Foto: Hepta

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni seara, la Digi24, după ce Sorin Grindeanu i-a chemat pe șefii din Justiție la negocieri pe legea pensiilor speciale, că nu el nu a participat la consultări și că poate e „un joc politic” ceea ce face social-democratul.

„Poate e un joc politic. Nu știu, că n-am fost la consultări. Dacă cineva are un proiect mai bun, să vină. Dar dacă proiectul a fost doar de formă, atunci trebuie preluat acel aviz și mergi în Parlament. Și în Parlament ai posibilitatea să vii cu amendament. Nu văd aici o problemă... Problema, dacă e doar pe formă, trebuie reluată procedura de avizare”, a declarat Kelemen Hunor.

De asemenea, el a mai fost întrebat dacă PSD este „avocatul magistraților”.

„Mi-e greu să mă pronunț. Într-adevăr, a existat o discuție să fie perioada de tranziție de 15 ani, dar Guvernul nu a mai propus 15 și în Parlament nimeni nu a mai avut amendament. Eu cred că trebuie să închidem după motivarea CCR. Dacă nu închidem, pierdem cu toții. Vom avea o majoritate impotentă. Dacă există un subiect care are majoritate, este subiectul pensiilor magistraților. În acest moment, percepția în societate este că sunt oameni care pleacă la pensie la 48 de ani cu o pensie imensă, după care se întorc în domeniu.

Aici apare neputința, nu poți explica că ai majoritate și nu poți rezolva. Percepția în politică este extrem de importantă. Eu îi înțeleg pe magistrați, dar și ei trebuie să înțeleagă că și în societate există o nervozitate”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Totodată, el a mai adăugat că de fiecare dată când se guvernează în Coaliție apar dispute.

„Ei s-au obișnuit când au guvernat în doi, că ceea ce spune PSD-ul, PNL-ul acceptă.

Da, deci există aceste dispute. Este dinamica coaliției de la bun început și aproape dinamica tuturor coalițiilor din ultimii 35 de ani. Mai repede sau maitârziu apar astfel de polemici. PSD-ul se pregătește de alegeri, cu toate că nu există o miză, că nu există o competiție, în sensul că n-are Sorin Grindeanu un competitor. Și apar aceste dispute”, a mai declarat liderul UDMR.