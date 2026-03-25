Kelemen Hunor: Nu există alternativă la coaliția actuală. Un guvern minoritar PNL-USR susținut de AUR ar fi catastrofal

1 minut de citit Publicat la 17:29 25 Mar 2026 Modificat la 17:29 25 Mar 2026
Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formula actuală de guvernare nu are alternativă, iar un eventual guvern minoritar PNL-USR, susținut din opoziție de AUR, ar fi o greșeală majoră pentru România. Declarațiile au fost făcute la Brâncoveneşti, în judeţul Mureş, relatează Agerpres.

„Ar fi catastrofal, deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă se caută o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide şi susţinut de cine apucă şi cine când are timp şi chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greşeală uriaşă. Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar şi neînţelegeri din coaliţie, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înţelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate preşedintele Dan când zicea că această coaliţie este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a declarat presei Kelemen Hunor.

Întrebat ce soluții vede pentru depășirea crizei din coaliție, liderul UDMR a spus că singura cale este dialogul. Și că e nevoie de răbdare.

„Dialogul, argumente, raţiunea, astea sunt soluţiile. Astăzi, când discutăm despre coaliţie şi la această oră şi sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te aşezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, şi să găsim împreună o soluţie, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a mai afirmat liderul UDMR.

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
TOP articole
