Kelemen Hunor invită PSD la guvernare: "Dacă PSD nu vine cu o coaliţie, PNL are următoarea prioritate"

"Ne vom duce (la consultări cu preşedintele - n.r.). Noi tot timpul mergem la consultări, indiferent unde ne aflăm, de ce parte a Parlamentului - în opoziţie sau la guvernare. Mergem la consultări şi, bineînţeles, după consultări, vom şti cine cu ce propunere vine, cine ce propunere are, după care urmează o nominalizare şi, bineînţeles, o dezbatere a unui program şi a listei de guvern", a precizat Kelemen Hunor, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, important este să se găsească "o personalitate politică din rândul partidelor parlamentare".

"Anticipatele acum nu sunt posibile, dar pe termen mediu - anul viitor sau în 2023 - eu nu aş afirma că nu pot fi organizate alegeri anticipate. E greu să ajungi acolo. Dar e o perioadă foarte lungă de trei ani să mergi cu un guvern minoritar. Important este să se găsească o personalitate, o persoană, un om politic, de undeva din Parlament, din partidele parlamentare. Dacă PSD nu vine cu o coaliţie, PNL are următoarea prioritate, care ar avea capacitatea de a coagula o majoritate pentru a susţine un guvern, să câştigăm timp, să trecem peste iarnă şi bineînţeles acest lucru înseamnă că, după aceea, de fiecare dată trebuie să negociem pentru susţinerea guvernului. Cam aşa văd eu destul de echilibrat şi raţional ceea ce se poate întâmpla în zilele următoare", a explicat liderul UDMR.

Marcel Ciolacu prezintă programul de guvernare: "Această alianță a distrus credibilitatea statului român"

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a vorbit despre succesul obținut astăzi în Parlament cu moţiunea prin care Guvernul Cîţu a căzut cu 281 de voturi.

Marcel Ciolacu s-a declarat mulţumit de rezultatul moţiunii de astăzi care a trecut cu un vot istoric de 281 de voturi. Liderul social democrat a precizat că se gândește dacă va merge la Palatul Cotroceni.

„Am demonstrat încă o dată capacitatea PSD de a veni cu o moțiune de a răsturna Guvernul Cîţu. Această victorie este importantă pentru români. Nu puteam merge mai departe cu acest guvern cinic, care nu a avut capacitatea să gestioneze cele mai mari crize ale României, după al doilea război mondial, multe dintre ele provocate de ei.

L-am văzut şi pe preşedintele Klaus Iohannis dintr-o dată a aflat că sunt patru crize în România.Ce mă bucur că am venit cu un text al PSD unde am arătat exact pe toţi cei care au făcut parte din această alianță, inclusiv cei de la USR PLUS, că şi-au votat să cadă propriul guvern din care au făcut parte", a spus Marcel Ciolacu.

„Ori refac această alianță perdantă, ori alegeri anticipate. Nu mai există alte soluţii. Nu negociem cu PNL.(...) Nu mai putem crea o majoritate funcțională politic şi eficientă în România. Această alianță a distrus credibilitatea statului Român. (...)Suntem în pragul unei pandemii. Facem o înțelegere politică creionând o majoritate parlamentară care îşi dorește să meargă la anticipate. Respectăm Constituția.

Preşedintele ia act de această majoritate. Punem un guvern de specialişti pănă cel târziu în luna martie, dacă vom găsi să creăm această majoritare vom crea şi un calendar flexibil. Vorbim de oameni profesioniști şi de un program pe termen scurt pană facem alegeri anticipate. Vreau să existe principiu şi pe urmă venim fiecare cu specialiști noștri. Diferența dintre PSD şi ei este că ei doar invocă fără știm cum îi chemă. O să venim cu specialişti pe fiecare domenii si vom alege pe cei mai buni pentru această perioadă critică a româniei. Stam pe o bombă socială. Nu realizează, pică tot capitalul Romanesc. Este o abrambureală. Soluțiile sunt în interiorul României", a spus Marcel Ciolacu la Sinteza Zilei.

10 măsuri urgente pentru guvernul instalat după moţiune

1. Plafonarea preţurilor la energie

2. Compensarea facturilor plătite de consumatorii casnici şi IMM-uri

3. Subvenţionarea gigacaloriei

4. Aplicarea legii consumatorului vulnerabil

