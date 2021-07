Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din funcție a lui Alexandru Nazare. Florin Cîțu este interimar la Ministerul Finanțelor

Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat joi decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, și decretul de desemnare a lui Florin-Vasile Cîţu ca interimar la Ministerul Finanțelor.

Premierul Florin Cîțu a anunțat joi că a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din funcție a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Florin Cîțu: ”Alexandru Nazare a avut posibilitatea să își dea demisia, dar a preferat să fie remaniat!” Care sunt adevăratele motive pentru revocare

Premierul Florin Cîțu susține că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut posibilitatea să își dea demisia din funcție, însă a refuzat acest lucru, preferând să fie remaniat.

„Am fost informat că nu vrea să-și dea demisia și preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuție cu membrii coaliției, am transmis domnului Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministrul al Finanțelor.

De asemenea, am trimis și propunerea de ministru interimar, ca acela să fiu eu.

Repet! Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea de a-și da demisia, dar a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați de marți după amiaza, și încă o discuție cu aceștia în această dimineață!”, a declarat premierul Florin Cîțu.

”În ceea ce privește motivele, am făcut o evaluare la șase luni de zile, sunt mai multe lucruri, dar, pe scurt, cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanțelor.

Decizia am luat-o după ce am făcut o analiză pe care am făcut-o la șase luni de zile. Ceea ce am spus este că avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor, proiecte importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale. Din păcate, acolo sunt cele mai multe proiecte întârziate”, a adăugat el.

”Eu sunt propunerea de interimar. În propunerea de revocare, am propus ca interimar să preiau portofoliul Ministerului Finanțelor.

În acest moment nu avem nicio propunere pentru funcția de ministrul al Finanțelor. Mă voi asigura că toate proiectele care sunt întârziate vor fi repornite și vom corecta câteva dintre greșeli, imediat”, a concluzionat premierul, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Alexandru Nazare, prima reacție după revocare: ”Nu am motive întemeiate să înaintez o demisie! Mi-am făcut treaba!”

Fostul ministrul al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj către jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, prin care transmite că nu a avut motive întemeiate pentru a-și da demisia și consideră că și-a făcut bine treaba, având rezultate vizibile.

”Mi-am făcut treaba, am rezultate vizibile, apreciate chiar de el (de premier, n.r.) de multe ori și reflectate în evaluările instituțiilor internaționale. I-am spus premierului că stăm bine cu execuția bugetară și că nu am motive întemeiate să îmi înaintez o demisie.

Am considerat că este înțelept, în această perioadă, să îmi mențin neutralitatea politică, prin prisma poziției de ministru al Finanțelor”, i-a transmis Alexandru Nazare lui Radu Tudor.

