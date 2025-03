Lasconi: Îl rog pe Antonescu să se retragă, dacă are iubire de țară. Șefa USR îl laudă pe Bolojan: O să crească, are nevoie de curaj

Elena Lasconi a afirmat că face apel la Crin Antonescu să se retragă din cursa prezidenţială în favoarea lui Ilie Bolojan. FOTO: Hepta

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat sâmbătă că în urma discuţiei pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu şi în care a încercat să îl convingă pe acesta să îl susţină pe preşedintele interimar, Ilie Bolojan, la alegerile prezidenţiale, acesta i-a răspuns că este deschis dialogului, dar că rămâne varianta Crin Antonescu drept candidat al coaliţiei de guvernare. Lasconi îl roagă pe Crin Antonescu ca, dacă are un pic de iubire faţă de ţară, să renunţe la candidatură pentru că nu va câştiga dacă ajunge în turul doi.

Elena Lasconi a fost întrebată la Prima Tv, dacă ea a cerut să discute cu premierul Marcel Ciolacu.

„Nu. Eu oricum aveam de gând să discut cu toţi. El a spus după ce a ieşit din plen la moţiunea de cenzură şi după, pentru că l-a luat gura pe dinainte, a trebuit să mă şi sune şi m-a sunat”, a afirmat Lasconi.

Ea a fost întrebată dacă i-a cerut lui Marcel Ciolacu să îl susţină pe Ilie Bolojan la alegerile prezidenţiale.

„I-am spus că am venit să mă adresez românului Marcel Ciolacu şi la inima lui, şi la înţelepciunea lui, şi hai să se scuture toată lumea de orgolii. Hai să încercăm să-l susţinem pe omul ăsta, pentru că eu o să o fac pe bune! De ce m-am gândit la asta? Pentru că cu un candidat care ar putea să fie comod pentru toată lumea, mă gândesc că ar putea să fie şi o marionetă, de asemenea, şi mă gândesc că Crin Antonescu a fost recunoscut în timpul în care era parlamentar că era chiulangiu, în ultimii 10 ani nu a muncit, nu a avut un serviciu. Şi cred că mulţi oameni care se uită acolo la televizor muncesc din greu ca să supravieţuiască în ţara asta. Peste patru ani o să avem alegeri parlamentare. Şi este foarte posibil, mergând pe aceeaşi linie domnul Antonescu, fiind la fel cum a fost parlamentar, cum îl ştim românii vor înţelege că nu s-a schimbat nimic şi s-ar putea să ne trezim că izolaţioniştii vor avea majoritate în Parlament şi nu-şi va termina practic mandatul. Îl suspendă. După ce o să-l suspende, pasul până la o dictatură va fi foarte mic. Şi eu mă gândesc la viitorul ţării pe care eu o iubesc”, a declarat Elena Lasconi.

Preşedintele USR a afirmat că face apel la Crin Antonescu să se retragă din cursa prezidenţială în favoarea lui Ilie Bolojan.

„Asta mă diferenţiază foarte mult, nu numai de politicienii pe care îi vedeţi la televizor, dar de acest candidat care se numeşte Crin Antonescu, care este plin de orgolii, frate. Dacă vrei să faci politică şi dacă vrei binele României, nu îţi iei ţara pe persoană fizică şi nu ai orgolii. Pentru că tu trebuie să munceşti pentru binele românilor şi să le faci dreptate. Cum le faci tu dreptate românilor? Spunând că ce ar trebui să facă, să se împăuneze că este cel mai frumos şi cel mai deştept. Eu îl rog pe domnul Antonescu, dacă are un pic de iubire faţă de ţara asta, să facă pasul ăsta, pentru că nu va câştiga dacă va ajunge în turul doi”, a declarat Elena Lasconi.

De asemenea, Lasconi consideră că Antonescu este în cădere în sondaje şi că preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, va creşte ca intenţie de vot dacă decide să candideze la alegerile prezidenţiale din partea actualei coaliţii. Lasconi a afirmat că ar dori să vadă mai mult curaj la Ilie Bolojan, dar a adăugat că are încredere în experienţa acestuia în administraţie.

„Antonescu e în cădere”

„Eu îmi doresc să fac bine pentru România şi cred că în momentul de faţă, dacă coaliţia ar schimba candidatul... chiar dacă vorbim de foarte puţin timp, deadline-ul este 15 martie când poţi să îţi depui candidatura. De ce spun asta? Pentru că Crin Antonescu este în cădere”, a mai spus ea.

Ea a fost întrebată dacă se bazează pe sondaje sau pe interacţiunea cu oamenii.

„Pot să mă bazez şi pe asta, văd şi interacţiunea cu oamenii şi cred că din poziţia de preşedinte interimar, Ilie Bolojan de acum înainte tot o să crească”, a explicat Lasconi.

Întrebată dacă Bolojan a convins-o prin atitudinea pe care o are ca preşedinte interimar, Elena Lasconi a răspuns: „Aş vrea să văd mai mult curaj, dar am încredere în experienţa pe care o are în administraţie. Am fost primul politician care l-a propus ca premier, tocmai pentru că mă bazez pe experienţa dumnealui. În momentul de faţă suntem într-un moment în care ar trebui să ne scuturăm de orgolii şi să ne gândim la ce este bine pentru ţară. Şi să ştiţi că nu e uşor să iei o astfel de decizie pentru că nu am fost un candidat oarecare, am fost candidatul care a intrat în turul doi. Eu l-aş susţine pe Ilie Bolojan dacă coaliţia l-ar susţine pe Ilie Bolojan, eu l-aş susţine şi nu l-aş susţine numai „Domnul Bolojan, să trăiţi, vă susţin!”, eu aş face campanie. Aş face campanie, aş vorbi despre candidatul Ilie Bolojan”.

Lasconi a precizat că dacă Bolojan nu îşi depune candidatura, atunci va intra în cursa prezidenţială.

„Am o responsabilitate pentru atâţia colegi care m-au votat la congres cu vreo 97%, am o responsabilitate pentru 1.700.000 oameni care m-au votat. Da, voi lupta în continuare, dar hai puţin să revenim pe pământ. Aş vrea să fac apel acum şi la domnul Ciolacu şi la domnul Bolojan, şi la domnul Kelemen Hunor, şi la reprezentanţii minorităţilor. Haideţi, fraţilor, să facem pentru ţară. Nu e vorba despre orgolii, noi suntem trecători. E vorba de viitorul acestei ţări şi când spun asta mă refer şi la viitorul copiilor noştri”, a afirmat Lasconi.