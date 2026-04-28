Liderul antieuropean George Simion își intensifică atacurile: Nicușor Dan și Dan Voiculescu, vizați în ultimele declarații

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou val de critici agresive, îndreptate atât împotriva președintelui Nicușor Dan, cât și a fondatorului Trustului Intact, Dan Voiculescu. În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Parlament, reacția lui Simion a venit după ce un jurnalist al Trustului Intact i-a adresat o întrebare legată de un comunicat AUR în care PSD era catalogat drept „partid corupt”. Vizibil iritat, liderul AUR a evitat să ofere un răspuns direct, preferând să redirecționeze atacul către Dan Voiculescu și Nicușor Dan.

„PSD și cutiile de pantofi au fost la guvernare cu USR. Așa că dumneavoastră de la Antena 1, cu patronul vostru Dan Voiculescu”, a spus Simion.

Reacția sa vine pe fondul criticilor constante venite din partea posturilor din trustul Intact, care i-au sancționat frecvent declarațiile și derapajele considerate antieuropene și extremiste.

În același context, Nicușor Dan a devenit o altă țintă a discursului liderului AUR, acesta atribuindu-i responsabilitatea pentru actuala situație politică tensionată.

„Criza politică este adusă de Nicușor Dan, care nu și-l mai dorea pe Bolojan acolo”, a afirmat George Simion.

Între timp, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost depusă marți în Parlament, urmând ca votul decisiv privind guvernul condus de Ilie Bolojan să fie programat, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.