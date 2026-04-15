Liderul senatorilor AUR îl atacă pe Grindeanu. Peiu: „E cel mai prost crescut lider politic. Nu răspunde la telefon niciodată”

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că Sorin Grindeanu este „cel mai prost crescut lider politic” pe care l-a întâlnit vreodată. Președintele PSD „nu sună, nu răspunde la telefon și nu dă bună ziua”, a spus Petrișor Peiu, care a admis că l-a contactat pe Grindeanu „mai demult” pentru a discuta despre calendarul unei moțiuni de cenzură. Senatorul AUR a exclus orice formă de alianță cu PSD sau susținerea unui guvern minoritar, dar a precizat că ar vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de social-democrați.

Întrebat dacă a fost sunat de Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, dar și a moțiunii de cenzură anunțată de AUR, senatorul Petrișor Peiu a negat. Întrebat apoi dacă a fost sunat de președintele PSD, senatorul AUR a declarat că Sorin Grindeanu este „cel mai prost crescut lider politic” pe care l-a cunoscut vreodată pentru că „nu sună” și nici „nu răspunde la telefon”.

„Nu m-a sunat Bolojan. Grindeanu, să vă spun un lucru, este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu numai că nu sună, nu răspunde la telefon niciodată, la salut, la bună ziua, la nimic”, a spus Peiu.

Întrebat dacă l-a sunat el pe Sorin Grindeanu, senatorul AUR a confirmat. „Demult, am văzut că nu răspunde la telefon...dânsul conduce Camera Deputaților și voiam să stabilim împreună calendarul unei moțiuni. (...) Din punctul meu de vedere domnul Grindeanu e un lider politic foarte prost crescut. (...) Cred că președintele unei camere a Parlamentului care nu vorbește cu un lider de grup este prost crescut”, a spus Peiu.

Senatorul AUR a spus că nu a discutat nici cu președintele Nicușor Dan despre tensiunile din coaliție și informațiile că social-democrații pregătesc debarcarea lui Ilie Bolojan.

Petrișor Peiu a anunțat că AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan în jurul perioadei de 13 mai. Totuși, dacă până atunci PSD depune o altă moțiune, nu vede niciun motiv ca aleșii AUR să nu o voteze.

„Nu văd de ce nu am vota-o, dacă o introduce. Altfel, noi votăm propria moțiune de cenzură. Este o decizie pe care urmează să o luăm, eu personal nu văd un motiv pentru care nu am vota-o. (...) Dacă ne cere PSD, să ne ceară formal, o să vedem.

Dacă PSD depune moțiune de cenzură, eu personal și mulți colegi nu vedem niciun motiv pentru care nu am vota această moțiune.

(...) Noi votăm împotriva Guvernului Bolojan. (...)Noi am spus că introducem o moțiune de cenzură care să fie dezbătută în jurul datei de 13 mai pentru că are trei trimestre de când e în funcție și trei trimestre de scădere economică”, a spus senatorul Peiu.

Liderul senatorilor AUR a negat că partidul condus de George Simion va face un troc cu PSD în schimbul votului la o eventuală moțiune depusă de social-democrați.

„Nimic. Ce să cerem la schimb? Absolut nimic. Nu vom cere nimic. Nu e vorba de un schimb. Noi vom vota o moțiune pentru că noi contestăm modul în care actualul Guvern conduce țara”, a spus Peiu.

Senatorul a exclus însă orice alianță sau coaliție de guvernare cu vreunul dintre partidele care fac acum parte acum din coaliție, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR.

„PSD e în guvern, deci excludem orice formulă de coaliție, alianță sau susținere din Parlament a vreunuia din partidele din actualia coaliție.

Nu vom susține niciodată un guvern minoritar PNL-USR, sub nicio formă, din Parlament sau sub altă formă. Nu vom susține un guvern PSD-USR. Deci nicio combinație a actualei coaliții de guvernare

Sub nicio formă nu vom participa la vreo coaliție de guvernare cu vreunul dintre partidele actualei coaliții până la alegeri. Sub nicio formă. ”, a spus Peiu.

Întrebat dacă speră ca la următoarele alegeri parlamentare să obțină o majoritate absolută încât să facă singur guvernul, Peiu a răspuns: „am spera să nu fim în postura de a avea de ales între ciumă și holeră”.