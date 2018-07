Liviu Dragnea anunță referendum pentru modificarea Constituției în septembrie sau octombrie

Referendumul pentru modificarea Constituţiei în sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie, a declarat marţi preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



El a arătat că, din acest punct de vedere, "lucrurile au intrat pe făgaşul normal".



"La începutul lunii septembrie o să discutăm în coaliţie, o să discut şi cu colegii mei din Senat. Dar eu cred că în prima săptămână a lunii septembrie trebuie să fie votul în Senat pentru declanşarea referendumului pentru modificarea Constituţiei, în sensul dorit de cei 3 milioane de cetăţeni care au semnat acea iniţiativă. Şi referendumul poate fi organizat la sfârşitul lunii septembrie, poate fi 30 septembrie - ultima duminică din septembrie - sau prima duminică din octombrie. Sper să avem o discuţie şi cu Guvernul şi o vom avea în perioada următoare, pentru că oricum se va organiza referendumul, deci trebuie la rectificare să dăm bani la buget pentru a putea organiza referendumul respectiv. Deci 30 septembrie sau prima duminică din octombrie. Nu e obligatoriu să fie duminică şi nu e obligatoriu să fie doar o zi", a precizat preşedintele Camerei Deputaţilor, la Palatul Parlamentului.



În ceea ce priveşte parteneriatul civil, Dragnea a menţionat că tot în toamnă trebuie să existe o bază de discuţii pentru "o lege care trebuie să clarifice multe lucruri" în această privinţă.



"Susţin în continuare că trebuie să avem o astfel de lege. Nu am fost şi nu voi fi niciodată intolerant, ba dimpotrivă. Trebuie să clarificăm noţiunea de familie, dar trebuie să clarificăm şi parteneriatul civil, pentru că eu sunt absolut convins că fiecare cetăţean din România, şi nu numai, trebuie să aibă posiblitatea în ţara în care trăieşte să trăiască aşa cum simte, sigur fără să deranjeze alte comunităţi", a arătat liderul PSD.



Întrebat, în contextul în care CCR a recunoscut un drept pentru soţii de acelaşi sex, la ce alte drepturi se gândeşte, el a precizat că nu intră acum în aceste discuţii. "Ceea ce a aprobat CCR era firesc, pentru că acel drept decurge din obligaţiile noastre europene. (...) Este un subiect foarte sensibil", a adăugat Dragnea, care a arătat că se abţine să aibă un punct de vedere până când nu va exista un draft în Parlament ca bază de discuţii. "Vara asta o să ne gândim cu multă înţelepciune şi fără patimă care este cea mai bună variantă", a susţinut el.



Chestionat dacă ar fi de acord cu înfierea de copii de către cuplurile de acelaşi sex, Dragnea a spus că în această privinţă "are o rezervă". "Eu, personal, am o rezervă aici", a subliniat Dragnea.