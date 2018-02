Liviu Dragnea a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3, despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, la Cotroceni.



”Am avut o discuție cu președintele după depunerea jurământului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus să aibă o poziție la Bruxelles, în ceea ce privește țara noastră, ceea ce am văzut că a făcut. Am convenit atunci să avem o întâlnire în trei. S-au discutat aseară câteva teme importante. În primul rând calendarul de acțiune pentru preluarea președenției Consiliului Uniunii Europene, al doilea subiect important a fost Centenarul. S-a stabilit ca la jumătatea lunii martie Guvernul să prezinte un program pentru Centenar. S-a discutat despre faptul că toate instituțiile din Românie trebuie să lucreze în comun. Am vorbit și de niște proiecte regionale importante care trebuie inițiate de țara noastră. Președintele a întrebat-o pe doamna premier cum vede situația din ultimele zile, privind scandalul DNA. Doamna Dăncilă a spus că este foarte îngrijorată de această problemă, dar îl va lăsa pe ministrul Justiției să ia cea mai bună hotărâre.Cred că a fost o întâlnire benefică. În ceea ce privește conferința sa de aseară, nu sunt de acord cu abordarea aceasta, a penalilor, însă m-am hotărât să nu intervin în această situație. După ce Tudorel Toader va prezenta pozțitia sa, am să-mi spun punctul de vedere, care este foarte bine conturat.”, a spus Liviu Dragnea pentru Antena 3.