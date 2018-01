Liviu Dragnea, invitat la Sinteza zilei. Care este noul program de guvernare și ce se întâmplă cu salariile, pensiile și taxele

Foto: captură Antena 3

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a oferit luni, după votul de încredere acordat de Parlament Guvernului Dăncilă, cele mai așteptate explicații ale momentului.

Guvernul condus de Mihai Tudose a făcut lucruri bune, dar starea tensionată nu putea duce la nimic bun, a spus liderul PSD, luni, la Antena 3.

„L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost premier, chiar i-am mulțumit azi, a devenit același coleg deschis și glumeț. Poate tensiunea de acolo, poate influențele. N-avem de unde să știm acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom afla. Mai mulți colegi mi-au spus că șeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul(...). Am votat și s-a instalat al treilea guvern într-un an de zile. Am descoperit că atunci când vrei ca Guvernul să guverneze în spirit european, dar în primul rând pentru români, începi să ai probleme și cei care doresc lucrul acesta să fie loviți”, a mai spus Dragnea.

Întrebat în ce a constat implicarea șefului SPP, Dragnea a oferit detalii.

„Paul Stănescu a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat(...). Mi se pare un lucru foarte grav”.

Dragnea: Nu am negociat cu nimeni în cazul Tudose

Liviu Dragnea a fost întrebat de Mihai Gâdea dacă sunt securiști în PSD. „Ca în orice partid, ca în orice instituţie. Nu cred că e instituţie care să nu aibă informatori”, a răspuns el. „Eu sper ca măcar acum toată lumea să înțeleagă că nu cedăm. Nu vrem să cedam votul democratic, votul dat de români. Nu renunţăm la majoritatea din Parlament”, a adăugat Dragnea. Ce aşteptări are Liviu Dragnea de la noul Guvern Dragnea: „Susținerea pentru Viorica Dăncilă este foarte mare, pentru că o știu toți din partid” „Eu îmi iubesc foarte mult țara. România merită tot timpul un Guvern mai bun. Guvernul acesta este bun. Unii miniștri vor fi mai buni, unii vor fi mai slabi. Dacă fiecare dintre ei se va uita strict pe programul de guvernare în dreptul domeniului lui, atunci își vor face treaba și vor avea tot sprijinul nostru”, a declarat Dragnea.

Care sunt măsurile economice pentru 2018?

„Am încredere în acest Guvern și în capacitatea de a face lucruri. Ei nu au primit un cec în alb, au primit responsabilitate”, a adăugat el.

Dragnea a precizat că se continuă procesul de creștere a veniturilor populației.

Dragnea, despre dosarul Tel Drum: „Nu are de ce să-mi fie frică. Nu am furat nimic”

Întrebat cum descrie chemările repetate la DNA, Dragnea a spus că nu îi e teamă, pentru că nu a făcut nicio infracțiune.

„Am înțeles că în 2001 eu am aterizat în Teleorman și am făcut un grup infracțional care a funcționat, cred că și acum funcționează. Nu vreau să mă refer foarte mult la mine pentru că evit să mă refer foarte mult la mine. Nu mi-e teamă, n-am furat nimic, n-am făcut nicio infracțiune. În același timp, înțeleg că dosarul se bazează pe denunțurile unor turnători. Vestea tristă pentru ei este că minciunile vor ieși la iveală. Nu vreau să spun mai mult pentru că e un dosar în curs. E trist că se întâmplă astfel de lucruri”, a spus Dragnea. Dragnea: „Dacă voi fi chemat într-o Comisie, voi spune lucruri. Nu mi-e teamă”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a spus luni seară, la Antena 3, că are cunoștință despre lucruri abuzive.

„Trebuie spuse, trebuie ştiute. Vorbim de o perioadă neagră din istoria acestei ţări. Vorbim de destine frânte, oameni distruşi. Eu nu vorbesc la TV cum vorbea altul despre tăiat de porci. Voi vorbi într-o Comisie, dacă voi fi chemat. Nu mi-e teamă”, a spus Dragnea.