Liviu Dragnea, previziune bizară despre candidatul PSD la prezidențiale

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că desemnarea, în primăvara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidenţiale ar fi o mare greşeală.



Întrebat dacă susţine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primăvara acestui an, a candidatului social-democrat la alegerile prezidenţiale, el a răspuns negativ.



"Nu, ar fi o mare greşeală. Dacă noi am desemna un candidat, în trei luni de zile el dispare. (...) Nu discutăm acum. Alegerile prezidenţiale sunt peste doi ani. (...) Oricum, candidatul la prezidenţiale va fi desemnat în urma unui congres. Se pune problema când. Eu, cum am gestionat ultimii doi ani de zile, chiar doi ani şi jumătate, eu am alt punct de vedere în ceea ce priveşte data când trebuie anunţat candidatul la prezidenţiale. Nu de acum. Nu în primăvară", a spus el, într-o conferinţă de presă.



Totodată, întrebat dacă exclude o candidatură pentru preşedinţia României, Dragnea a precizat: "Tocmai asta v-am spus, că vom discuta mai târziu despre cine ar fi posibil candidat la prezidenţiale"