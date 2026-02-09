Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare

Iluminatul public va fi oprit în cele 8 sate ale comunei Vinderei până în aprilie, a spus primarul Ionuţ Ghiur. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Pentru unele localităţi, măsurile de austeritate au însemnat deja închiderea totală. Nu mai au bani să plătească utilităţile, mai ales că nici oamenii nu mai vor să îşi achite taxele locale, pe care le consideră prea mari. Un exemplu concret este comuna vasluiană Vinderei, care are opt sate. Acolo, încasările au scăzut atât de mult, încât iluminatul public a fost deja oprit. Aceeaşi măsură urmează să fie luată şi pentru apă şi canalizare. Din cauza datoriilor, furnizorul de electricitate vrea să le taie alimentarea. Primarul comunei Vinderei, Ionuț Ghiur, îi cere premierului României, Ilie Bolojan, să scadă taxele şi impozitele. "Dacă nu poate face aceste lucruri, cred că ar trebui să-și dea demisia din funcția de şef al Guvernului", a spus politicianul.

Majorarea cu 77% a taxelor şi impozitelor locale, dar şi măsurile de austeritate impuse de executiv au blocat funcţionarea administraţiei locale din comuna vasluiană Vinderei.

"Taxele și impozitele s-au mărit, lumea nu poate plăti", a spus un localnic pentru Antena 3 CNN. Astfel, având în vedere că oamenii din Vinderei nu și-au mai achitat dările către stat, efectele se văd direct în serviciile publice.

"Începând din această seară oprim iluminatul în toate cele opt sate până în luna aprilie", a explicat Ionuț Ghiur, primarul comunei Vinderei, pentru Antena 3 CNN.

Şi distribuția apei potabile a fost sistată la finalul săptămânii trecute. Furnizorul de energie electrică a întrerupt alimentarea din cauza facturilor neachitate.



"Situația este destul de gravă în ceea ce privește furnizarea apei și serviciului de canalizare către populație, întrucât avem cinci sate debranșate, gospodăriile de apă de la rețeaua de energie electrică", a mai spus edilul comunei Vinderei, aflată în judeţul Vaslui.

Ulterior, în cadrul interviului oferit pentru Anten 3 CNN, Ionuț Ghiur a mai făcut următoarele precizări: "Domnul premier trebuie să facă ceva. Cred că trebuie modificată și coborâte taxele și impozitele. Iar dacă nu poate face aceste lucruri, cred că ar trebui să-și dea demisia din funcția de şef al Guvernului (n.r.: Ilie Bolojan). Am rămas fără bani pentru salarii".

Primăriile din peste 1.300 de comune din țară vor intra mâine în grevă de avertisment.