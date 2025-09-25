Lucian Bode: dezbateri în Comisia pentru Transporturi pe legislația trotinetelor electrice, cu accent pe siguranță rutieră

25 Sep 2025

Foto: Getty Images

Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL Lucian Bode anunță că au început dezbaterile în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură privind regulile de circulație pentru trotinetele electrice.

Deputatul Lucian Bode precizează că discuțiile vizează modificarea Ordonanței de urgență 195/2002, pe baza unei inițiative liberale din 2019, cu obiectivul creșterii siguranței în trafic pentru utilizatori și pentru ceilalți participanți la trafic.

Bode susține o abordare „echilibrată”, subliniind că popularitatea trotinetelor electrice în mediul urban implică responsabilitate pentru toți actorii din trafic. El indică drept prioritate respectarea unei viteze rezonabile și aplicarea legii în cazurile în care se depășește limita de 25 km/h sau se utilizează motoare de peste 2 kW.

Potrivit mesajului, pachetul de amendamente urmărește și obligativitatea căștii de protecție pentru toate vârstele, extinzând regula valabilă în prezent pentru cei sub 16 ani. Bode apreciază că protecția în trafic trebuie să devină regulă generală.

O altă direcție anunțată este introducerea unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru utilizatorii de trotinete personale, pe modelul aplicat flotelor de sharing. În paralel, regimul sancțiunilor pentru conducerea sub influența alcoolului sau a stupefiantelor urmează să fie întărit și armonizat cu cel pentru alte vehicule.

Lucian Bode afirmă că dezbaterile vor continua în Comisie pentru conturarea unui cadru legislativ clar și echilibrat, inspirat din practici europene și orientat spre prevenirea incidentelor rutiere.