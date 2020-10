Ludovic Orban nu renunță la alegerile parlamentare nici după numărul mare de îmbolnăviri: ”Democrația înseamnă alegeri!”

”Din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu, din punctul de vedere al multor specialiști, organizarea de alegeri nu crește riscul de răspândire a virusului, în condițiile în care sunt respectate regulile stabilite de autorități.

Ludovic Orban: ”Organizarea zilei votului este pregătită de așa natură încât să nu existe riscuri suplimentare de transmitere a virusului”

Aceste reguli sunt reguli simple, care presupun limitarea evenimentelor electorale la 20 de persoane în spațiu închis și la 50 de persoane în spațiu deschis, cu respectarea regulilor de distanțare și a celorlalte reguli de protecție sanitară, candidații și echipa de campanie electorală au obligația să poarte măști, să asigure transmiterea materialelor de asemenea natură încât să reducă riscul de transmitere a virusului.

De asemenea, organizarea zilei votului este pregătită de așa natură încât să nu existe riscuri suplimentare de transmitere a virusului.

Ludovic Orban: ”Democrația înseamnă alegeri”

Democrația înseamnă alegeri prin care cetățenii hotărăsc cine să îi reprezinte în instituțiile publice”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă în timp ce se afla la Suceava.

Ploaie de complimente la adresa lui Traian Berbeceanu

Întrebat de jurnaliști ce-l recomandă pe Berbeceanu pentru funcția în care a fost numit, Orban a transmis: „Cariera pe care a avut-o până astăzi. Faptul că este un om corect, un om cinstit, un om ferm, un om care acționează în baza legii. Prefectul trebuie să fie practic cel care asigură respectarea legii în unitatea administrativă în care acționează.

Este un om integru, un om care are capacitatea de a conduce toate forțele de ordine, este un om care are capacitatea de a gestiona situații de criză. Ca atare, consider că Traian Berbeceanu va fi un Prefect foarte bun la București”, a continuat premierul.