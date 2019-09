Ludovic Orban: PNL este pregătit să depună moţiunea de cenzură cât mai rapid posibil

Foto: Agerpres

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni că negocierile pentru susţinerea moţiunii de cenzură vor continua şi săptămâna aceasta.



„Toate acţiunile PNL sunt în conformitate cu calendarul comunicat public. La ora actuală există un text al moţiunii de cenzură care a fost convenit cu cei de la USR, PMP şi de la UDMR. Acest text a fost transmis şi către celelalte două formaţiuni politice - ALDE şi PRO România. Aşteptăm observaţiile acestor formaţiuni pe textul moţiunii de cenzură. Din punctul nostru de vedere, PNL este pregătit să depună moţiunea de cenzură cât mai rapid posibil, dar ne menţinem această condiţie de a atrage alături de noi în susţinerea acestei moţiuni pe toţi parlamentarii formaţiunilor politice care nu susţin Guvernul şi că ne menţinem obiectivul de a strânge 233 de semnături pentru susţinerea moţiunii pentru a avea garanţia că moţiunea va fi încununată de succes. Săptămâna aceasta vom avea întâlniri în continuare cu toţi partenerii, toţi contribuabilii la această moţiune de cenzură şi sunt convins că până la finele săptămânii vom avea rezultate pe care să le anunţăm public privitor la textul moţiunii, privitor la momentul depunerii moţiunii de cenzură. (...) Pe lângă decizia fiecărei formaţiuni sau fiecărui grup parlamentar de a susţine moţiunea de cenzură va fi necesară o pregătire foarte atentă a momentului depunerii moţiunii de cenzură şi mai ales al zilei în care se va dezbate şi se va vota moţiunea de cenzură, pentru că este necesară mobilizarea a şase formaţiuni politice pentru a nu mai avea absenţi dintre semnatarii moţiunii de cenzură, fiindcă orice absenţă poate să pună în pericol reuşita la această moţiune de cenzură”, a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a precizat că la negocieri se va face şi o evaluare privitoare la numărul de parlamentari care doresc să semneze şi să voteze moţiunea de cenzură.



„Cred că pentru orice parlamentar ALDE, odată cu trecerea partidului în opoziţie, atitudinea normală este aceea de a susţine această moţiune de cenzură, de a semna şi de a vota pentru această moţiune de cenzură”, a mai spus Ludovic Orban.



Acesta a amintit că PRO România şi-a exprimat disponibilitatea să susţină demersul antiguvernamental.



„La întâlnirea de săptămâna aceasta vom stabili care este termenul limită până la care mai aşteaptă prezenţa premierului Dăncilă la Parlament şi implicit momentul de la care ei sunt hotărâţi să susţină moţiunea de cenzură”, a afirmat liderul PNL.



El s-a declarat convins că UDMR şi PMP vor susţine moţiunea de cenzură şi a menţionat că a avut şi câteva discuţii cu parlamentari din PSD.



Ludovic Orban a indicat că în principal negocierile vizează moţiunea de cenzură, dar şi evoluţiile ulterioare, amintind că opţiunea PNL vizează alegerile anticipate.



„Noi suntem pregătiţi să ne asumăm răspunderea guvernării şi suntem dispuşi să purtăm negocieri pentru formarea unui guvern, dar preferinţa noastră clară este pentru anticipate”, a arătat preşedintele PNL.



Liderul liberalilor a exclus varianta ca moţiunea de cenzură să nu fie depusă până la alegerile prezidenţiale. "Am încredere că toţi aceia care spun astăzi că sunt în opoziţie vor susţine moţiunea de cenzură şi dacă acest lucru se va întâmpla această moţiune de cenzură va duce la căderea Guvernului", a afirmat Orban.



El a arătat că PNL nu condiţionează depunerea moţiunii de cenzură de momentul venirii în Parlament a premierului Viorica Dăncilă.



„Una dintre formaţiunile politice cu care am purtat discuţii avusese o solicitare către premier privitor la condiţiile de susţinere a remanierii ca urmare a schimbării configuraţiei politice. Probabil nici această formaţiune politică nu va aştepta până la calendele greceşti ca premierul Dăncilă să vină în Parlament”, a spus Orban.



Pe de altă parte, Orban nu dorit să comenteze declaraţiile deputatului USR Stelian Ion legate de urgentarea depunerii moţiunii de cenzură, precizând că discuţiile oficiale se poartă la nivel de conducere, lideri de grup.



„Eu am citit poziţia preşedintelui USR, care este conformă cu poziţia pe care am stabilit-o de comun acord în cadrul negocierilor - şi anume că vom depune moţiunea când vom avea 233 de semnături ca o garanţie a succesului acesteia”, a adăugat el.