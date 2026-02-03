Manole anunţă că PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS: „366. Atâția au mai rămas”

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marţi seară, că PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS, în cadrul pachetului de solidaritate. "366. Atâţia au mai rămas", a afirmat Manole.

”Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”, este mesajul transmis de ministru, adăugând că au mai rămas doar 366 de veterani.

”Atâţia au mai rămas. Şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a mai transmis Florin Manole.

De asemenea, ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat, luni, într-o conferință de presă măsurile sociale incluse în propunerea PSD privind un “Pachet de solidaritate”.

PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune. Astfel, peste 500.000 de familii ar urma să beneficieze de pe urma acestei măsuri sociale, a precizat Florin Manole.

Florin Manole a anunțat și un sprijin pentru copiii din România care sunt în cele mai dificile situații: copiii cu dizabilități, care au beneficii sociale foarte scăzute cuprinse între 80-460 de lei, și pentru copiii din familii monoparentale, care primesc venit minim de inclusiziune. Pentru aceste categorii, PSD propune o creștere a indemnizațiilor.

Potrivit ministrului Muncii, este vorba de un impact bugetar de 320 de milioane de lei, iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu a precizat că “Pachetul de solidaritate” nu va fi adoptat separat în Parlament, ci se va regăsi în Legea bugetului.

Întrebat când ar urma să fie adoptat bugetul, Sorin Grindeanu a spus: "Pe finalul acestei luni, ar trebui să își termine procedurile Ministerul de Finanțe și să vină în Parlament”.