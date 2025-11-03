MApN a semnat contractul pentru cele 18 aeronave F-16 Fighting Falcon cumpărate cu un 1 euro de la Olanda

Ministerul Apărării Naţionale a semnat luni contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos la preţul simbolic de 1 euro. Ministrul Ionuţ Moşteanu a precizat că aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, relatează Agerpres.

Ministrul Apărării a spus că aeronavele vor fi folosite și pentru pregătirea piloților ucraineni.



„Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere.

Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni. Achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro. Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor”, a scris ministrul Apărării, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a adăugat că proiectul reflectă încrederea partenerilor olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române.



„Le mulţumesc tuturor celor implicaţi - echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi - pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces. România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi. F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”, a transmis Moşteanu.

Forțele Aeriene din România vor deveni astfel printre cele mai bine dotate din NATO, cu peste 70 de avioane de luptă F-16.

Având în vedere această donație, dar și cele 32 de avioane F-35 care care vor veni în România din 2030, țara noastră va trebui să planifice și noi centre de pregătire pentru piloți. Contractul pentru avioanele F-35 a fost semnat în 2024 și are valoarea de 6,2 miliarde de dolari.