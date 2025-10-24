Moșteanu a anunţat că o nouă escadrilă F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO: "România își apără spațiul aerian". Sursa foto: Facebook / Ionuţ Moşteanu

Ministrul Apărării a punctat, într-o postare pe Facebook, că o nouă escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon a aviației militare române a fost certificată pentru efectuarea de misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO.

"România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.

De astăzi, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.

Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO - o dovadă clară a profesionalismului Forțelor Aeriene Române și a capacității noastre de a opera alături de aliații NATO.

Astăzi, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian - două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, la Mihail Kogălniceanu.

Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe Flancul Estic al NATO. Fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor, fiecare echipă din spatele acestor aparate este parte dintr-un efort colectiv - acela de a păstra pacea și siguranța în regiune.

Felicit militarii români implicați în acest proces, tehnicienii, piloții și întreaga echipă care a făcut posibilă certificarea noii escadrile.

Este un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită", a postat Moşteanu.

Ce spune șeful Armatei Române despre pericolul unei agresiuni ruse

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că nu există informații care să indice ipoteza unei agresiuni militare, dar România are nevoie de o populație pregătită pentru război:

“Rezerva operațională se situează undeva la o medie de 48 de ani în momentul de față. Conform legii, soldații gradați pot fi menținuți în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare, cele care au activat sau au fost avansate la gradele de subofițer, maistru militar-ofițer, ca urmare a parcurgerii unor stadii de pregătire, în virtutea pregătirii lor, pot fi menținuți până la vârsta de 63 de ani, după care sunt în postura de retragere.

Luând în calcul toate aceste aspecte, trebuie să găsim o altă variantă, o altă soluție. Soluția pe care MApN a identificat-o este introducerea acestui serviciu alternativ de militar voluntar în termen. Statul Major al Apărării are capcaitatea, în funcție de alocările bugetare de a începe de anul viitor acest program de pregătire pentru militari.

Dacă avem alocări bugetare, putem să pregătim între 1.000 și 10.000 de militari voluntari pe an, urmând ca din anul doi, anul trei ca aceste capacități să crească gradual, să putem să ne îndeplinim misiunile”.